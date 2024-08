Mỹ nhân Hàn tha thứ người chồng ngoại tình

Người đẹp Hàn Jang Shin Young cho biết cố gắng quên đi scandal ngoại tình của chồng để giữ lại gia đình vì con.

Theo News1, qua công ty quản lý ngày 20/8, Jang Shin Young lần đầu lên tiếng về bê bối xảy ra cuối năm ngoái của Kang Kyung Joon. Cô xin lỗi vì những ồn ào quanh đời tư khiến nhiều người bị tổn thương vì chuyện riêng của gia đình.

Jang Shin Young và Kang Kyung Joon nói chuyện rất nhiều để tìm cách giải quyết vấn đề. Cả hai đều tự trách, nhìn nhận lại bản thân. Jang Shin Young nói: "Vì các con, chúng tôi nỗ lực giữ gia đình, làm lại từ đầu, mong mọi người bỏ qua cho Kang Kyung Joon, bớt chỉ trích anh ấy".

Vợ chồng Jang Shin Young từng nhiều lần sánh đôi ở các sự kiện giải trí. Ảnh: Sports Chosun

Diễn viên nói tám tháng qua là quãng thời gian đen tối. Vì các con, cô dặn bản thân cố gắng, không thể chìm đắm trong đau khổ mà cần mạnh mẽ, vui vẻ để bảo vệ con.

Kang Kyung Joon đánh mất danh tiếng từ cuối năm 2023, khi người đàn ông A tố cáo tài tử ngoại tình với vợ của ông. A công khai các đoạn tin nhắn được cho là của Kang Kyung Joon gửi cho vợ ông, với các câu: "Anh muốn ôm em", "Anh yêu em".

A yêu cầu Kang Kyung Joon bồi thường tổn thương tinh thần số tiền 50 triệu won (934 triệu đồng). Kang Kyung Joon từng muốn hòa giải để A rút đơn kiện nhưng bất thành. Cuối tháng 7, tòa mở phiên xét xử vụ kiện, phía Kang Kyung Joon chấp nhận yêu cầu của A.

Vợ chồng Jang Shin Young và hai con. Ảnh: Naver

Jang Shin Young và Kang Kyung Joon kết hôn sáu năm, có một con trai. Trước đó, Shin Young qua một đời chồng và có con trai riêng, cô đổi họ con riêng sang họ của Kang Kyung Joon. Gia đình từng nhận cảm tình của nhiều khán giả khi tham gia show thực tế The Return of Superman của KBS 2.

Cô 40 tuổi, hoạt động 23 năm ở làng giải trí với vai trò diễn viên, ca sĩ. Cô đóng nhiều tác phẩm như The Road Home, I Am Legend, Flower of Revenge, The Chaser, Bad Guys 2. Kang Kyung Joon hơn vợ một tuổi, đóng phim đầu tay - Nonstop 5 - năm 2004. Anh góp mặt trong Sisters-in-Law, A Daughter Just Like You, To the Beautiful You. Tài tử vắng bóng làng giải trí từ khi xảy ra bê bối.

Như Anh (theo News1)