Mỹ nhân Hàn gây sốt với ảnh 'bốn mùa cùng thú cưng'

Sao Hàn tổ chức tiệc mừng Manu tròn sáu tuổi hồi năm ngoái, mời bạn bè trong hội yêu cún đến dự. "Con trai yêu quý của mẹ, mẹ yêu con. Hãy luôn khỏe mạnh nhé", cô viết.

Moon Jung Hee sinh năm 1976, từ bé nổi tiếng khắp trường nhờ tài ca hát, khiêu vũ, diễn xuất. Sau tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc, cô qua Pháp sống ba năm. Năm 1998, cô về nước ra mắt với vai trò diễn viên nhạc kịch. Suốt 26 năm sự nghiệp, cô góp mặt trong 25 phim điện ảnh và 30 tác phẩm truyền hình.

Jung Hee từng thắng giải Nữ phụ xuất sắc tại Rồng Xanh nhờ bom tấn về dịch bệnh Deranged (Ký sinh trùng, 2012) và hạng mục tương tự ở Buil Film Awards với Cart (2014). Các phim nổi bật khác của cô gồm Hide and Seek, Di nguyện bí ẩn, Seven years of night, Noryang: Deadly Sea (Đại hải chiến Noryang: Biển chết), Father's house, Vagabond (Lãng khách), A thousand days' promise (Lời hứa 1.000 ngày), Trời đẹp em sẽ đến...