Mỹ nhân Hàn gây chú ý ở show hẹn hò

Năm 2020, Rayeon gia nhập nhóm Fanatics, do FENT (Fascino Entertainment) quản lý, đảm nhận vị trí hát chính. Cô debut cùng nhóm qua mini album "Plus Two", từng được đánh giá là thành viên có diện mạo nổi bật. Năm 2021, Rayeon tham gia chương trình Girls Planet 999 của Mnet, dừng chân ở thứ hạng 23. Sau khi trở về, FENT bất ngờ dừng mọi hoạt động của nhóm nhạc. Rayeon sau đó đầu quân cho công ty giải trí Leaders Ent, hoạt động solo cho tới nay.