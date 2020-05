Mỹ nhân Hàn đi bar giữa dịch

Ca sĩ kiêm diễn viên Park Gyu Ri xin lỗi khán giả vì đi hộp đêm ở phố Itaewon khi Hàn Quốc giãn cách xã hội.

Tối 11/5, trên website công ty quản lý, Park Gyu Ri thừa nhận đi chơi ở một quán bar cho cộng đồng LGBT. Cô viết: "Bất kể vì lý do gì, tôi đã không tuân thủ quy định giãn cách, tôi vô cùng xin lỗi và sẽ phản tỉnh về hành vi của mình". Công ty quản lý cho biết ca sĩ đã xét nghiệm và nhận kết quả âm tính, hiện cách ly tại nhà.

Ca sĩ kiêm diễn viên Park Gyu Ri. Ảnh: Nate.

Trước đó, trang Wikitree cho biết Park Gyu Ri nhảy múa ở hộp đêm và không đeo khẩu trang. Cô từng quyên góp 10.000 khẩu trang cho các cơ sở y tế, kêu gọi fan phòng ngừa dịch bệnh. Vì thế, nhiều khán giả chế giễu Gyu Ri lời nói và hành động bất nhất. Ca sĩ khóa tài khoản Instagram khi bị nhiều khán giả chỉ trích.

Các hộp đêm ở Itaewon được xác định là ổ dịch mới của Hàn Quốc, với 86 ca dương tính, trong đó 78 ca là nam. Hôm qua, thị trưởng Seoul Park Won-soon kêu gọi người từng đến Itaewon trong hai tuần qua đi xét nghiệm. Giới chức y tế gặp khó khăn trong truy dấu vết khoảng 5.700 người ra vào các quán bar và câu lạc bộ. Hiện họ chưa thể liên hệ với khoảng 2.000 người trong số này.

Park Gyu Ri From The Airport MV "From the airport" của Park Gyu Ri. Video: Youtube.

Park Gyu Ri 32 tuổi, gia nhập làng giải trí năm 2007, từng là trưởng nhóm nhạc Kara, ban nhạc tan rã năm 2016. Ngoài ca hát, cô đóng các phim Ladies of the Palace, What's Mom, Two Rooms, Two Nights...

Như Anh (theo KBS, Wikitree)