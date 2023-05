Mỹ nhân 'Guardians Of The Galaxy' diện đầm cắt xẻ của Công Trí

Karen Gillan, người đẹp "Guardians Of The Galaxy", diện váy cut-out của Công Trí tại buổi ra mắt phim ở Mỹ.

Hôm 7/5, trên trang cá nhân, Karen chia sẻ ảnh ngồi trong xe hơi, tới buổi chiếu Guardians Of The Galaxy Vol. 3, tại Florida. Ngôi sao 35 tuổi toát lên vẻ gợi cảm trong chiếc váy lụa đen cổ đổ, cắt xẻ đùi.

Karen Gillan diện đầm Công Trí tại buổi chiếu ở Florida, hôm 2/5. Ảnh: Disney

Bộ đầm thuộc bộ sưu tập Cuộc hẹn rực rỡ của Công Trí ra mắt hồi tháng 11/2022, được làm từ lụa faille và xử lý bằng kỹ thuật cut-out, đắp vải trong suốt ở eo. Trang phục đi kèm găng tay dài quá khổ, đồng điệu váy và đôi bông tay bạc nhỏ xinh. Mỹ nhân Marvel chọn trang điểm tông nude với son hồng tự nhiên để tôn trọn thiết kế.

Êkíp diễn viên liên hệ với Công Trí cách đây vài tuần để chuẩn bị trang phục cho các hoạt động quảng bá phim trong tháng này. Theo nhà thiết kế, Karen cảm thấy ưng ý khi ướm vào người bởi mọi đường may được tinh chỉnh, ôm cơ thể song vẫn tạo cảm giác thoải mái.

Karen Gillan sinh năm 1987 ở Scotland. Năm 22 tuổi, cô nổi tiếng với vai Amy Ponds trong series phim truyền hình Doctor Who của đài BBC (Anh). Người đẹp được yêu mến nhờ diễn xuất tự nhiên, linh hoạt. Năm 2014, cô trở nên nổi tiếng khi vào vai Nebula, người máy, con gái nuôi của ác nhân Thanos trong Guardians of the Galaxy thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel. Để vào vai này, người đẹp phải cạo trọc đầu, hóa trang trong ba giờ.

Các sao ở buổi ra mắt 'Guardians Of The Galaxy' Các sao ở buổi ra mắt 'Guardians Of The Galaxy' Vol 3 hôm 5/5. Video: Marvel

Công Trí sinh năm 1978 tại Đà Nẵng, hiện là ủy viên của Hiệp hội Thời trang châu Á. Thành lập thương hiệu từ năm 2009, anh ngày càng khẳng định tên tuổi ở làng mốt quốc tế khi được nhiều ngôi sao hạng A lựa chọn, như Adele, Hayley Atwell, Beyoncé, Miley Cyrus, Jennifer Lopez, Charlize Theron, Dakota Johnson, Rosé (Blackpink), Katy Perry, Rihanna, Zendaya, Camila Cabello. Bộ sưu tập Cuộc hẹn rực rỡ giới thiệu trên Vogue Mỹ được ví như một dấu mốc, giúp nhà thiết kế tiến xa trong nền công nghiệp thời trang.

Ý Ly