'Mỹ nhân gợi cảm nhất thế giới' bán nude trên biển

Năm nay, cô đã hoàn thành các vai chính trong phim "The Swing of Things" và "Venus as a Boy". Người đẹp còn thể hiện tài chơi đàn cello trong phim "Paradise City". Ở tuổi 28, ngoài làm người mẫu, diễn viên, cô đang kinh doanh dòng thời trang thứ tư - Culpos X Inc. - hợp tác với em gái Sophia và chị gái Aurora.