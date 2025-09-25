Mỹ nhân 'Gia đình là số một' nhận án tù treo

Hàn QuốcHwang Jung Eum - đóng "Gia đình là số một" - bật khóc khi nhận bốn năm tù treo vì biển thủ 4,3 tỷ won để đầu tư tiền ảo.

Theo Chosun ngày 25/9, Tòa Hình sự số 2 thuộc Tòa án quận Jeju tuyên án Hwang Jung Eum. Theo cáo trạng, cô bị truy tố không giam giữ với cáo buộc vi phạm Đạo luật trừng phạt đối với tội phạm kinh tế đặc biệt (tham ô).

Thẩm phán Lim Jae Nam nói: "Mức độ thiệt hại trong sự việc lớn nên hành vi của bị cáo rất nghiêm trọng. Tuy vậy, tòa cân nhắc các yếu tố giảm nhẹ như việc bị cáo thành khẩn nhận tội, hoàn trả toàn bộ số tiền biển thủ, không gây hại trực tiếp cho người khác và đây cũng là lần đầu phạm tội".

Diễn viên Hwang Jung Eum sau phiên tòa ngày 25/9. Ảnh: News1

Hồ sơ nêu diễn viên biển thủ khoảng 4,34 tỷ won (hơn ba triệu USD) tiền của công ty vào tháng 12/2022, trong đó có việc sử dụng 700 triệu won do công ty cô vay dưới hình thức ứng trước để đầu tư vào tiền ảo. Một số nguồn tin cho biết Jung Eum sở hữu 100% cổ phần công ty này.

Tại phiên xét xử đầu tiên vào tháng 5, phía diễn viên thừa nhận toàn bộ cáo buộc và xin hoãn xét xử để hoàn trả thiệt hại. Tòa đã chấp nhận yêu cầu này.

Diễn viên nói: "Tôi đã lao vào đầu tư với mục đích phát triển công ty, nhưng đó là quyết định thiếu chín chắn. Năm 2021, tôi đầu tư vào tiền điện tử theo lời giới thiệu của những người xung quanh. Số tiền đứng tên công ty, nhưng đó là thu nhập từ hoạt động nghệ thuật, tôi đã đưa ra quyết định sai lầm".

Sau phiên tòa hồi tháng 5, công ty quản lý xác nhận Hwang Jung Eum đã hoàn trả đầy đủ số tiền tham ô trong hai đợt (ngày 30/5 và 5/6), đồng thời nộp các tài liệu chứng minh cho Tòa án quận Jeju. Trước phiên tuyên án, viện kiểm sát đề nghị mức án ba năm tù giam đối với diễn viên.

Hwang Jung Eum, 41 tuổi, khởi nghiệp với vai trò ca sĩ của nhóm nhạc Sugar, cùng Park Soo Jin - vợ "ông hoàng Hallyu" Bae Yong Joon. Cô rời nhóm để hát solo từ năm 2004. Năm 2005, người đẹp lấn sân diễn xuất, ghi dấu ấn với loạt phim đình đám như Gia đình là số một (phần hai), Phía đông vườn địa đàng, Ma lực đồng tiền, Cuộc đời lớn. Năm 2015, diễn viên gây sốt với She Was Pretty. Phim được nhiều nước châu Á mua bản quyền để dựng lại.

Hwang Jung Eum trong 'Gia đình là số một' Hwang Jung Eum trong "Gia đình là số một". Video: MBC

Cô kết hôn doanh nhân Lee Young Don tháng 2/2016 - sau hơn hai tháng yêu nhau - và có hai con. Bốn năm sau, cô nộp đơn ly hôn lên tòa án quận Suwon nhưng được tòa án hòa giải, quay lại chung sống, sau đó Jung Eum sinh con thứ hai vào tháng 3/2022. Năm 2024, cô quyết định chia tay chồng sau thời gian suy nghĩ thận trọng. Tháng 7 cùng năm, cô cho biết hẹn hò cầu thủ Kim Jong Gyu, kém diễn viên bảy tuổi. Tuy nhiên, cả hai chia tay sau hai tuần công khai.

Quế Chi (theo Chosun, Hankyung)