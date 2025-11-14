Mỹ nhân đóng yêu tinh nhện 'Tây du ký' ngày ấy, bây giờ

Hôm 10/11, Dương Túc gợi hoài niệm của nhiều khán giả khi đăng hình hậu trường cô đóng Tây du ký 1982 của đạo diễn Dương Khiết. Video: Red Note
Dương Túc (thứ hai từ phải sang) cho biết tập Lạc vào động bàn tơ ghi hình năm 1987, lúc đó cô 18 tuổi. Diễn viên và 6 cô gái khác đóng yêu nhền nhện, tìm cách bắt Đường Tăng.
Phim truyền hình Tây du ký bấm máy tháng 7/1982, ghi hình trong 6 năm. Từ khi ra mắt năm 1986 (bản chưa hoàn chỉnh), tác phẩm gây tiếng vang tại nhiều quốc gia châu Á. Phim xoay quanh bốn thầy trò Đường Tăng vượt kiếp nạn để thỉnh kinh Phật. Dàn diễn viên còn có Lục Tiểu Linh Đồng, Trì Trọng Thụy, Mã Đức Hoa, Diêm Hoài Lễ.
Dương Túc (thứ hai từ phải sang) cho biết tập Lạc vào động bàn tơ ghi hình năm 1987, lúc đó cô 18 tuổi. Diễn viên và 6 cô gái khác đóng yêu nhền nhện, tìm cách bắt Đường Tăng.
Phim truyền hình Tây du ký bấm máy tháng 7/1982, ghi hình trong 6 năm. Từ khi ra mắt năm 1986 (bản chưa hoàn chỉnh), tác phẩm gây tiếng vang tại nhiều quốc gia châu Á. Phim xoay quanh bốn thầy trò Đường Tăng vượt kiếp nạn để thỉnh kinh Phật. Dàn diễn viên còn có Lục Tiểu Linh Đồng, Trì Trọng Thụy, Mã Đức Hoa, Diêm Hoài Lễ.
Trư Bát Giới (Mã Đức Hoa đóng) và 7 yêu nhện. Video: CCTV
Dương Túc năm nay 56 tuổi, sống cùng chồng và hai con gái trong biệt thự ở Bắc Kinh.
Dương Túc năm nay 56 tuổi, sống cùng chồng và hai con gái trong biệt thự ở Bắc Kinh.
Diễn viên tiết lộ hai con gái hơn kém nhau 19 tuổi, bé út năm nay lên 9. Các con là những món quà quý giá nhất của vợ chồng cô. Hai chị em cách biệt nhiều tuổi nhưng quấn quýt nhau, nhiều chủ đề nói chuyện.
Diễn viên tiết lộ hai con gái hơn kém nhau 19 tuổi, bé út năm nay lên 9. Các con là những món quà quý giá nhất của vợ chồng cô. Hai chị em cách biệt nhiều tuổi nhưng quấn quýt nhau, nhiều chủ đề nói chuyện.
Dương Túc không đóng phim hơn 30 năm qua, từng làm giám đốc marketing ở một công ty. Cô hiện nghỉ hưu, thường thực hiện video về thời trang, làm đẹp cho phụ nữ trung niên.
Dương Túc không đóng phim hơn 30 năm qua, từng làm giám đốc marketing ở một công ty. Cô hiện nghỉ hưu, thường thực hiện video về thời trang, làm đẹp cho phụ nữ trung niên.
Diễn viên nhận nhiều bình luận khen mặc thanh lịch.
Diễn viên nhận nhiều bình luận khen mặc thanh lịch.
Trong một video trên trang cá nhân, Dương Túc cho biết cuộc sống của cô không phải lúc nào cũng thuận lợi, bình lặng. May mắn là trong những lúc đau khổ, chồng và một số người bạn luôn ở bên cô.
Trong một video trên trang cá nhân, Dương Túc cho biết cuộc sống của cô không phải lúc nào cũng thuận lợi, bình lặng. May mắn là trong những lúc đau khổ, chồng và một số người bạn luôn ở bên cô.
Diễn viên nói nhờ "hòa giải với chính mình", cô biết cách tận hưởng cuộc sống hơn, cảm thấy khó khăn qua đi nhẹ nhàng.
Diễn viên nói nhờ "hòa giải với chính mình", cô biết cách tận hưởng cuộc sống hơn, cảm thấy khó khăn qua đi nhẹ nhàng.
Như Anh
Ảnh: Red Note