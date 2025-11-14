Mỹ nhân đóng yêu tinh nhện 'Tây du ký' ngày ấy, bây giờ

Dương Túc (thứ hai từ phải sang) cho biết tập Lạc vào động bàn tơ ghi hình năm 1987, lúc đó cô 18 tuổi. Diễn viên và 6 cô gái khác đóng yêu nhền nhện, tìm cách bắt Đường Tăng.

Phim truyền hình Tây du ký bấm máy tháng 7/1982, ghi hình trong 6 năm. Từ khi ra mắt năm 1986 (bản chưa hoàn chỉnh), tác phẩm gây tiếng vang tại nhiều quốc gia châu Á. Phim xoay quanh bốn thầy trò Đường Tăng vượt kiếp nạn để thỉnh kinh Phật. Dàn diễn viên còn có Lục Tiểu Linh Đồng, Trì Trọng Thụy, Mã Đức Hoa, Diêm Hoài Lễ.