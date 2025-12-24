Mỹ nhân 'Diệp Vấn' livestream 11 tiếng thu 21 triệu USD

Ngô Thiên Ngữ, diễn viên Hong Kong đóng "Diệp Vấn 3", gây sốt với thành tích bán số quần áo trị giá 150 triệu tệ (21,3 triệu USD).

Ngày 23/12, cụm từ khóa "Ngô Thiên Ngữ livestream bán hàng doanh số đạt 150 triệu nhân dân tệ" vào danh sách chủ đề gây chú ý nhất mạng xã hội Weibo. Theo Sina, cô giới thiệu sản phẩm làm đẹp trên nền tảng Red Note, chủ yếu là quần áo mùa đông, trang sức, mỹ phẩm. Buổi livestream bắt đầu từ 15h và kết thúc lúc 2h hôm sau.

Ngô Thiên Ngữ và chồng mừng thành tích 150 triệu nhân dân tệ.

Thiên Ngữ chịu trách nhiệm chính, làm việc xuyên suốt 11 tiếng. Khi giới thiệu mỹ phẩm, cô mời đồng nghiệp Xa Thi Mạn, Mã Thiên Hựu tham gia. Chồng của Ngô Thiên Ngữ, doanh nhân Thi Bá Hùng, giúp vợ làm mẫu một số mặt hàng thời trang nam.

Đối tượng xem và mua hàng chủ yếu là phụ nữ, chiếm 93%. Êkíp lấy chủ đề "At my house" (Ở nhà của mình), bài trí không gian để có cảm giác thoải mái và ấm cúng.

Ngô Thiên Ngữ gợi ý phối trang phục mùa đông.

Giới chuyên môn đánh giá cao năng lực thương mại của Ngô Thiên Ngữ khi lập thành tích cao dù livestream bán hàng trong giai đoạn thấp điểm về mua sắm, tiêu dùng. Nhiều khán giả gọi người đẹp 31 tuổi là "Chị đại mới của làng livestream".

Trang HK01 nhận xét vẻ đẹp ngọt ngào, gu thẩm mỹ tinh tế và cách dẫn dắt chân thành giúp Ngô Thiên Ngữ thành công khi hoạt động ở lĩnh vực mới. Cô mang hai dòng máu Trung - Pháp, gia nhập làng giải trí Hong Kong năm 2010 với vai trò người mẫu, diễn viên. Cô từng đóng Khai tâm ma pháp, Thợ săn tiền thưởng, Diệp Vấn 3, Gia hữu hỷ sự 2020.

Ngô Thiên Ngữ trong "Diệp Vấn 3" Thiên Ngữ đóng cô giáo bị xã hội đen uy hiếp, được Diệp Vấn (Chân Tử Đan) giải cứu, trongDiệp Vấn 3. Video: Mtime

Thiên Ngữ kết hôn với Thi Bá Hùng năm 2024, chồng cô tốt nghiệp Đại học George Washington, sau đó về Hong Kong làm việc liên quan nền tảng kỹ thuật số. Ông và cha của Thi Bá Hùng là các doanh nhân nổi tiếng, tài sản gia đình đạt 10 tỷ HKD (1,28 tỷ USD).

