Mỹ nhân 'Diệp Vấn' chủ động theo đuổi chồng

Diễn viên Trung Quốc Hùng Đại Lâm, đóng "Diệp Vấn", cho biết chủ động tán tỉnh doanh nhân Quách Khả Tụng.

Người đẹp nói về chuyện tình với doanh nhân Quách Khả Tụng trong video trên trang cá nhân hôm 16/9. Lần đầu gặp nhau tại buổi tiệc cùng bạn chung, cô nghĩ "anh chàng này là người tốt". Diễn viên chủ động hỏi số điện thoại, mấy ngày sau rủ Quách Khả Tụng đi chơi ở quán bar mà bạn cô kinh doanh, song doanh nhân từ chối vì "hôm đó bận".

Vợ chồng Hùng Đại Lâm, Quách Khả Tụng. Ảnh: HK01

Lần khác, Hùng Đại Lâm nhắn tin hẹn Quách Khả Tụng đi ăn nhưng cũng bất thành vì Quách Khả Tụng không tin diễn viên lại chủ động như vậy, không dám nhắn tin trả lời cô.

Sau đó, doanh nhân nói sự lo ngại với người bạn của Hùng Đại Lâm, diễn viên bảo bạn: "Cậu nói với anh ấy là sợ cái gì, cứ đến gặp mình đi". Từ đó, hai người thường xuyên đi chơi. Càng tìm hiểu, Đại Lâm càng thấy Quách Khả Tụng "là người dành cho cô". Năm 2016, sau hai năm bí mật hẹn hò, Quách Khả Tụng cầu hôn bạn gái. Họ kết hôn cùng năm, con gái sinh đôi lên 7 tuổi.

Đại Lâm cho rằng khi gặp người mình thích, các cô gái có thể chủ động để phát triển mối quan hệ, không nên dễ dàng từ bỏ.

Gia đình Hùng Đại Lâm. Ảnh: HK01

Những năm đầu hôn nhân, Đại Lâm chủ yếu dành thời gian cho gia đình, có giai đoạn ở nhà quá lâu, cô thấy ngột ngạt, vì thế quyết tâm trở lại đóng phim, làm người mẫu. Diễn viên cảm ơn chồng tạo điều kiện để cô làm việc. Dù vậy, thi thoảng chồng trách Hùng Đại Lâm không ưu tiên cho các con và anh. Quách Khả Tụng chỉ mong vợ nhận các dự án ngắn ngày, sớm về nhà.

Quách Khả Tụng là em trai của diễn viên Quách Khả Doanh, anh quản lý các công ty mà cha gây dựng. Theo LTN, gia đình Quách Khả Tụng sở hữu tài sản hàng trăm triệu USD.

Hùng Đại Lâm Diệp Vân 3 Hậu trường Đại Lâm đóng "Diệp Vấn". Video: 163

Hùng Đại Lâm 45 tuổi, thập niên 2000, cô nằm trong top 5 người mẫu gốc Hoa được trả thù lao cao nhất tại Trung Quốc. Trong mảng diễn xuất, Đại Lâm được nhiều khán giả yêu thích với vai vợ Diệp Vấn (Chân Tử Đan đóng) trong loạt phim điện ảnh Diệp Vấn. Trước khi kết hôn, Hùng Đại Lâm hẹn hò tài tử Quách Phú Thành tám năm.

Như Anh (theo HK01)