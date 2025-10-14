'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' trở lại Việt Nam

TP HCMDiễn viên Marian Rivera - được mệnh danh đẹp nhất Philippines - tới sân bay Tân Sơn Nhất sáng 14/10 để tham gia sự kiện.

Người đẹp 41 tuổi xuất hiện với phong cách năng động, diện cả bộ tracksuit màu kem phối túi nâu, trang điểm tự nhiên. Marian Rivera cho biết rất vui khi trở lại Việt Nam làm việc, được nhiều khán giả nhận ra ở sân bay và háo hức tận hưởng các món ăn địa phương. Cô sẽ trình diễn tại show Lunar Fracture - The Art of Harmony Showcase của nhà thiết kế Trà Linh vào ngày 15/10.

Marian Rivera được chào đón ở sân bay Tân Sơn Nhất sáng 14/10. Ảnh: Linh Phạm

Marian Rivera từng đến TP HCM năm 2013 để giao lưu với người hâm mộ. Đầu năm 2014, cô nhận giải thưởng Nghệ sĩ nước ngoài của năm và Gương mặt của năm tại một lễ trao giải ở Việt Nam nhưng không thể đến dự.

Thời trang sân bay của Marian Rivera theo phong cách sporty chic. Ảnh: Linh Phạm

Marian Rivera sinh năm 1984, là diễn viên, người mẫu và ca sĩ nổi tiếng. Cô thừa hưởng nét đẹp từ người bố gốc Tây Ban Nha và mẹ Philippines. Thập niên 2010, Marian Rivera nhiều lần thắng bình chọn "Sao đẹp nhất Philippines". Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô là chủ công ty chuyên kinh doanh hoa khô. Marian được khán giả ngưỡng mộ về hôn nhân lãng mạn với tài tử Dingdong Dantes.

Show Lunar Fracture - The Art of Harmony Showcase quy tụ nhiều diễn viên, người đẹp trong nước. Các thiết kế lấy cảm hứng từ vẻ huyền bí của mặt trăng, ánh sáng và bóng tối. Trang phục tiếp tục thể hiện kỹ thuật thủ công phức tạp từng được áp dụng trong nhiều bộ sưu tập trước đây của Trà Linh.

Marian Rivera ở Guillermo Mendoza 2025 Marian Rivera diện đầm của Trà Linh dự sự kiện Guillermo Mendoza 2025. Video: InstagramMarian Rivera

Ý Ly