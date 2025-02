'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' gợi cảm với đầm của NTK Việt

Marian Rivera - được mệnh danh người đẹp nhất Philippines - diện đầm xẻ ngực sâu của Trà Linh và Việt Trinh.

'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' gợi cảm với đầm NTK Việt Diễn viên Marian Rivera tại sự kiện People of the Year 2025 ở Manila, hôm 25/2.

Cô là một trong số nghệ sĩ được tạp chí People trao giải Nhân vật của năm trong sự kiện People of the Year 2025 ở Manila. Trong bức hình đăng trên trang cá nhân hôm 26/2, ngôi sao 41 tuổi tới thảm đỏ trong bộ đầm khoét ngực cut-out xanh lá đính đá, phối sandals quai mảnh và túi Bvlgari. Thiết kế do Trà Linh, Việt Trinh thực hiện trong một tháng theo bản gốc thuộc bộ sưu tập Slay.

Trên Instagram, Marian Rivera viết: "Biết ơn vì sự công nhận tuyệt vời này từ People Asia. Vinh dự khi được tham gia sự kiện". Bức ảnh thu hút hàng trăm lượt bình luận, đa số khen cô có nhan sắc không tuổi, nụ cười rạng rỡ, phong cách sang trọng.

Trước bộ đầm này, cô từng chọn thiết kế màu trắng đính hoa lan 3D của hai nhà thiết kế Việt dịp kỷ niệm 10 năm cưới tại nhà thờ ở Cubao, thành phố Quezon.

Marian Rivera tôn đường cong trong bộ đầm lưới đính đá. Ảnh: Instagram Marian Rivera

Marian Rivera thừa hưởng nét đẹp từ người bố gốc Tây Ban Nha và mẹ Philippines. Cô khởi nghiệp người mẫu, gặt hái thành công khi lấn sân diễn xuất. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô là chủ công ty chuyên kinh doanh hoa khô. Thập niên 2010, Marian Rivera nhiều lần thắng bình chọn "Sao đẹp nhất Philippines".

Bên cạnh sắc đẹp và tài năng, cô còn được khán giả ngưỡng về mối tình và hôn nhân lãng mạn với tài tử Dingdong Dantes. Họ kết hôn năm 2014 sau ba năm hẹn hò, có con gái Zia và con trai Sixto.

Trà Linh và Việt Trinh thành lập thương hiệu đầm cưới cao cấp từ năm 2013, sau đó mở rộng sang mảng đầm dự tiệc. Ngoài thị trường trong nước, cả hai phát triển dòng váy cưới ở thị trường Trung Đông, châu Âu, châu Mỹ. Các thiết kế của họ được nhiều sao lựa chọn, như Lưu Diệc Phi, Phạm Băng Băng, Mai Davika, Dương Tử, Hoa hậu Thùy Tiên, Lý Nhã Kỳ, Chi Pu, Midu.

Ý Ly