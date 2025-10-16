'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' diễn vedette show nhà thiết kế Việt

Mỹ nhân đẹp nhất Philippines diễn show Trà Linh

Người đẹp 41 tuổi đảm nhận vị trí vedette cho bộ sưu tập Xuân Hè 2026 Lunar Fracture của nhà thiết kế Trà Linh, Việt Trinh, tối 15/10. Video: HC

12 năm trước, Marian Rivera từng đến TP HCM giao lưu khán giả. Khi ấy, cô đóng phim Mặt nạ hoa hồng và Chuyện tình nàng tiên cá - hai bộ phim được nhiều khán giả biết đến. Người đẹp nói yêu thời trang Việt, thích diện áo dài. Cô cho biết thường đặt may váy của Trà Linh cho một số sự kiện, trong đó có dịp kỷ niệm 10 năm cưới.

Mỹ nhân là một trong những diễn viên, người mẫu và ca sĩ nổi tiếng Philippines. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô còn kinh doanh hoa khô. Cô được nhiều người ngưỡng mộ về hôn nhân lãng mạn với tài tử Dingdong Dantes.