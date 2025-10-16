'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' diễn vedette show nhà thiết kế Việt

Người đẹp 41 tuổi đảm nhận vị trí vedette cho bộ sưu tập Xuân Hè 2026 Lunar Fracture của nhà thiết kế Trà Linh, Việt Trinh, tối 15/10. Video: HC
12 năm trước, Marian Rivera từng đến TP HCM giao lưu khán giả. Khi ấy, cô đóng phim Mặt nạ hoa hồng và Chuyện tình nàng tiên cá - hai bộ phim được nhiều khán giả biết đến. Người đẹp nói yêu thời trang Việt, thích diện áo dài. Cô cho biết thường đặt may váy của Trà Linh cho một số sự kiện, trong đó có dịp kỷ niệm 10 năm cưới.
Mỹ nhân là một trong những diễn viên, người mẫu và ca sĩ nổi tiếng Philippines. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô còn kinh doanh hoa khô. Cô được nhiều người ngưỡng mộ về hôn nhân lãng mạn với tài tử Dingdong Dantes.
Show chia thành hai phần: phần một The Earth hướng đến vẻ tự nhiên, thuần khiết của phụ nữ, phần hai The Moon khắc họa nội lực mạnh mẽ nhưng vẫn nữ tính.
"Rivera có khuôn mặt hài hòa, phong cách và thần thái phù hợp tinh thần bộ sưu tập", nhà thiết kế nhận xét.
Người đẹp diện bộ đầm cưới làm bằng lụa Mikado của Nhật và ren của Pháp, thêu họa tiết hoa linh lan và hoa sơn trà thủ công. Phần tùng váy có thể tháo rời linh hoạt, giúp cô dâu có thể diện hai phong cách trong cùng một sự kiện.
Bộ sưu tập lăng xê đầm đuôi cá và chữ A - hai kiểu dáng dễ mặc, phù hợp với hầu hết cô dâu, đồng thời tôn hình thể hiệu quả. Ngoài ra, một số đầm dáng cột cũng được nhà thiết kế khai thác, dành cho những buổi chụp hình hoặc sự kiện ít phải di chuyển nhiều.
Những năm gần đây, đầm cưới thế giới thường đi theo phong cách tối giản giúp tôn chất liệu tối đa. Tuy nhiên, nhận thấy nhu cầu của người Việt vẫn chuộng những mẫu đính kết cầu kỳ, có hiệu ứng bắt sáng trên sân khấu, Trà Linh và Việt Trinh kiên trì theo đuổi kiểu thiết kế này. Mỗi sản phẩm tốn hàng trăm giờ thực hiện bằng những thước vải đặt dệt riêng ở các xưởng ở Pháp và Italy.
Diễn viên Thúy Ngân mở màn trong đầm đuôi cá do 10 nghệ nhân thực hiện trong ba tháng. Phần corset tay dài được làm bằng ren Chantilly của Pháp, đính ngọc trai và pha lê chạy dọc khắp thân váy. Điểm nhấn là chi tiết nơ 3D uốn lượn.
Ca sĩ Trương Quỳnh Anh trình diễn đầm xếp tầng bằng tulle, thân trên dựng phom corset đính đá.
Ca sĩ Hà Nhi catwalk trong đầm dáng cột, nhấn bằng các lớp xếp bèo ở phần dưới, kèm áo choàng tay bồng.
Bộ sưu tập mang đến hơn 60 thiết kế váy cưới lấy cảm hứng từ ánh trăng.
Ngoài khăn voan hiện đại, show còn đem tới một số mẫu trang sức tóc đính bằng pha lê và thủy tinh theo phong cách thời trang những năm 1920.
Các trang phục sử dụng đa chất liệu, như sequin đính viền ngọc trai, cho thấy tay nghề thủ công của người thực hiện.
Các thiết kế khai thác chất liệu organza, duchess satin, lưới metallic mesh, lụa silk, voan, sequin, kết hợp lông vũ, hạt thủy tinh.
Kỹ thuật dựng phom 3D, draping, xếp lớp giúp tạo hiệu ứng mềm mại và chuyển động.
Bảng màu tập trung vào sắc trắng, xen kẽ xanh dương và vàng hồng - hai tông màu được nhiều cô dâu ưa chuộng trong những năm gần đây.
Ý Ly
Ảnh: Trung Dũng