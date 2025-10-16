'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' catwalk với đầm cúp ngực

Lần thứ hai tới Việt Nam, Marian Rivera cho biết vui vì được khán giả nhận ra và chào đón. Mỹ nhân là một trong những diễn viên, người mẫu và ca sĩ nổi tiếng Philippines. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô còn kinh doanh hoa khô. Marian được nhiều người ngưỡng mộ về hôn nhân lãng mạn với tài tử Dingdong Dantes.