'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' catwalk với đầm cúp ngực

Người đẹp 41 tuổi đảm nhận vị trí vedette cho bộ sưu tập Xuân Hè 2026 Lunar Fracture của nhà thiết kế Trà Linh, Việt Trinh, tối 15/10. Video: HC
Bộ đầm làm bằng lụa Mikado của Nhật và ren của Pháp, thêu họa tiết hoa linh lan và hoa sơn trà thủ công. Phần tùng váy có thể tháo rời linh hoạt, giúp cô dâu có thể diện hai phong cách trong cùng một sự kiện.
Lần thứ hai tới Việt Nam, Marian Rivera cho biết vui vì được khán giả nhận ra và chào đón. Mỹ nhân là một trong những diễn viên, người mẫu và ca sĩ nổi tiếng Philippines. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô còn kinh doanh hoa khô. Marian được nhiều người ngưỡng mộ về hôn nhân lãng mạn với tài tử Dingdong Dantes.
Diễn viên Thúy Ngân mở màn trong đầm đuôi cá do 10 nghệ nhân thực hiện trong ba tháng. Phần corset tay dài được làm bằng ren Chantilly của Pháp, đính ngọc trai và pha lê chạy dọc khắp thân váy. Điểm nhấn là chi tiết nơ 3D uốn lượn.
Ca sĩ Trương Quỳnh Anh trình diễn đầm xếp tầng bằng tulle, thân trên dựng phom corset đính đá.
Ca sĩ Hà Nhi catwalk trong đầm dáng cột, nhấn bằng các lớp xếp bèo ở phần dưới, kèm áo choàng tay bồng.
Bộ sưu tập mang đến hơn 60 thiết kế váy cưới lấy cảm hứng từ ánh trăng.
Show chia thành hai phần: Phần một The Earth hướng đến vẻ tự nhiên, thuần khiết của phụ nữ, phần hai The Moon khắc họa nội lực mạnh mẽ nhưng vẫn nữ tính.
Các thiết kế khai thác chất liệu organza, duchess satin, lưới metallic mesh, lụa silk, voan, sequin, kết hợp lông vũ, hạt thủy tinh.
Kỹ thuật dựng phom 3D, draping, xếp lớp giúp tạo hiệu ứng mềm mại và chuyển động.
Bảng màu tập trung vào sắc trắng, xen kẽ xanh dương và vàng hồng - hai tông màu được nhiều cô dâu ưa chuộng trong những năm gần đây.
Ý Ly
Ảnh: Trung Dũng