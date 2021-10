Mỹ nhân 'Con nhà siêu giàu châu Á' biến đổi phong cách

Gemma Chan - diễn viên "Con nhà siêu giàu châu Á" - ngày càng mặc đẹp qua 15 năm làm nghề.

Gemma Chan biến đổi phong cách qua thời gian Video: Harper's Bazaar, VRAI

Gemma Chan đang cùng Angelina Jolie, Salma Hayek... quảng bá phim Eternals trên toàn cầu. Trong bom tấn của đạo diễn Chloé Zhao, cô vào vai siêu anh hùng Sersi có khả năng điều khiển đồ vật.

Sinh năm 1982, Gemma Chan trở nên nổi tiếng với vai Astrid trong bộ phim Con nhà siêu giàu châu Á (Crazy Rich Asians) năm 2018. Diễn viên người Anh gốc Hong Kong ghi dấu ấn với các phim đình đám: Jack Ryan: Shadow Recruit (2014), Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016), Captain Marvel (2019)... Trên thảm đỏ, Gemma xây dựng phong cách thanh lịch. Từ thập niên 2010 tới nay, người đẹp ngày càng hoàn thiện phong cách, lựa chọn trang phục tinh tế, ăn ý cùng kiểu tóc và trang điểm. Diễn viên nhiều lần được Vogue khen ngợi về gu thời trang, vào nhóm sao mặc đẹp hàng tuần.

Ý Ly