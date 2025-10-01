Mỹ nhân 'Cô dâu Hà Nội' kết hôn

Diễn viên Hàn Kim Ok Bin, đóng chính "Cô dâu Hà Nội", kết hôn với bạn trai làm ngoài ngành giải trí.

Ngày 1/10, đại diện Ghost Studio - công ty quản lý Kim Ok Bin - cho biết hôn lễ dự kiến diễn ra ngày 16/11, chú rể không phải người của công chúng, vì thế sự kiện sẽ được cử hành riêng tư, chỉ có sự tham gia của người thân và một số bạn bè.

Hình cưới Kim Ok Bin. Ảnh: Ghost Studio

Người đại diện viết: "Chúng tôi không thể công khai nơi tổ chức cưới và các thông tin chi tiết, theo nguyện vọng của chú rể và hai bên gia đình, mong được thông cảm về điều này".

Sau khi lập gia đình, Kim Ok Bin mong tiếp tục công việc ở làng giải trí, mang đến tác phẩm hay. Cô đã chụp hình cưới, giấu mặt chồng.

Ok Bin 38 tuổi, hoạt động nghệ thuật 20 năm. Cô lưu dấu ấn với nhiều khán giả qua vai Lý Thị Vũ - sinh viên khoa tiếng Hàn tại đại học ở Việt Nam trong phim Cô dâu Hà Nội. Vũ tính cách trong sáng, vướng mối tình với hai anh em ruột người Hàn. Trải qua nhiều trắc trở, cô gái tìm được tình yêu đích thực.

Kim Ok Bin đóng nữ sinh trong "Cô dâu Hà Nội". Ảnh: SBS

Cô dâu Hà Nội là phim truyền hình đầu tay của Kim Ok Bin, diễn viên học tiếng Việt nhiều tháng và tập nói tiếng Hàn lơ lớ như người nước ngoài (phát âm không rõ, khó nghe). Giới chuyên môn đánh giá cao nỗ lực và khả năng diễn xuất của diễn viên. Nhiều khán giả Việt Nam lẫn Hàn Quốc vẫn nhớ cảnh Ok Bin mặc áo dài trắng trên chiếc xe đạp, khoe nhan sắc tuổi 19.

Kim Ok Bin trong Cô dâu Hà Nội Cảnh phim "Cô dâu Hà Nội". Video: SBS

Kim Ok Bin xuất thân nghèo khó, từng bỏ học để nhường cơ hội đến trường cho em trai. Người đẹp thích võ thuật, có đai đen Hapkido và Taekwondo. Chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp trực tuyến do Naver tổ chức năm 2004 giúp cô thuận lợi rẽ ngang diễn xuất. Truyền thông Hàn gọi Ok Bin là "đả nữ" hay "Nữ hoàng phim kinh dị" nhờ loạt phim điện ảnh Voice, Thirst. Người đẹp còn từng đóng Over the Rainbow, Gái hư trường Dasepo, Siêu đạo chích, Người tình ma cà rồng, Đứa con rơi của thượng đế, Biên niên sử Arthdal.

Như Anh (theo Star Today)