Mỹ nhân 'Captain Marvel' làm giám khảo LHP Cannes

Brie Larson - diễn viên phim "Captain Marvel" - là một trong chín giám khảo chấm Liên hoan phim Cannes năm nay.

Ban tổ chức cho biết Larson được chọn vì từng cộng tác với các đạo diễn hàng đầu như Judd Apatow (Trainwreck), James Ponsoldt (The Spectacular Now), Phil Lord và Christopher Miller (21 Jump Street). Ngôi sao Captain Marvel từng tham gia nhiều phim độc lập, tuy nhiên cô vẫn là gương mặt tương đối mới tại Cannes, Variety nhận xét.

Trailer 'Captain Marvel' Trailer "Captain Marvel", Brie Larson đóng chính. Video: Marvel

Ngoài Larson và chủ tịch ban giám khảo Ruben Östlund, các thành viên ban khác gồm: Diễn viên người Mỹ Paul Dano, đạo diễn người Maroc Maryam Touzani, diễn viên Pháp Denis Ménochet, biên kịch người Anh gốc Zambia Rungano Nyoni, nhà văn kiêm đạo diễn người Afghanistan Atiq Rahimi, đạo diễn Argentina Damián Szifrón và Julia Ducournau, đạo diễn phim Titane thắng Cành Cọ Vàng 2021.

Như những năm trước, hầu hết thành viên ban giám khảo là đạo diễn hoặc đóng chính trong các tác phẩm chiếu tại liên hoan phim.

Atiq Rahimi chỉ đạo Earth and Ashes (2004), chuyển thể từ cuốn sách cùng tên. Wild Tales do Szifrón đạo diễn đề cử Cành Cọ Vàng 2014, phim dài đầu tiên của Nyoni I Am Not a Witch (2017) ra mắt hạng mục Directors' Fortnight, và tác phẩm điện ảnh đầu tay của Touzani - Adam - chiếu ở hạng mục Un Certain Regard (Một góc nhìn) tại Cannes 2019.

Hai diễn viên khác góp mặt trong dàn giám khảo gồm: Denis Ménochet xuất hiện trong Inglourious Basterds (2009) của đạo diễn Quentin Tarantino và Paul Dano với Youth (2015) của Paolo Sorrentino và Okja (2017) do Bong Joon Ho đạo diễn.

Östlund là người Thụy Điển thứ hai làm chủ tịch Ban giám khảo sau Ingrid Bergman (năm 1973). Trước đó, Force Majeure (2014) của đạo diễn thắng giải Ban giám khảo hạng mục Un Certain Regard.

Một số thành viên ban giám khảo Liên hoan phim Cannes 2023. Từ trái qua: Brie Larson, diễn viên Paul Dano, đạo diễn phim "Titane" Julia Ducournau, đạo diễn Rungano Nyoni. Ảnh: Hollywood Reporter

Brie Larson 29 tuổi, gia nhập làng giải trí từ năm 2001. Những năm đầu, cô hoạt động âm nhạc và đóng phim truyền hình trước khi gây chú ý ở mảng điện ảnh với vai phụ trong Scott Pilgrim vs. the World (2010) của đạo diễn Edgar Wright. Năm 2013, Larson đóng trong Short Term 12, mang về giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Locarno.

Trước khi nhận vai Captain Marvel, diễn viên thắng giải Oscar cho Nữ chính xuất sắc năm 2016 với phim Room. Minh tinh có biệt danh "Người đàn bà thép tại Hollywood", thường tham gia các hoạt động đòi quyền lợi cho diễn viên nữ và phát biểu về bình đẳng giới. Sắp tới, diễn viên góp mặt trong Fast X (khởi chiếu trong nước từ ngày 17/5), The Marvels và Lessons in Chemistry.

Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 27/5. Các giải thưởng thuộc khuôn khổ sự kiện sẽ được công bố tại lễ bế mạc đêm 27/5.

Quế Chi (theo Variety)