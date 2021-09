Mỹ nhân 'Cảm xúc' độc thân ở tuổi 46

Woo Hee Jin - nữ chính phim "Cảm xúc", 1994 - chuyên tâm diễn xuất, không kết hôn và tận hưởng cuộc sống ở tuổi 46.

Theo Osen, Woo Hee Jin bận rộn trên các phim trường từ đầu năm đến nay, đóng vai phụ trong hai dự án truyền hình Doom at Your Service - kết thúc cuối tháng 6 và Dali and the Cocky Prince (lên sóng KBS ngày 22/9). Qua nhiều ảnh, video hậu trường của nhà sản xuất, diễn viên bày tỏ hạnh phúc vì được làm việc, sống hết mình với các nhân vật.

Hee Jin được nhiều khán giả yêu mến trong phim "Cảm xúc" 27 năm trước. Ảnh: KBS, HM Entertainment

Woo Hee Jin hài lòng với cuộc sống độc thân. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 5, cô nói không tham vọng những thứ không thuộc về mình hay tự gây áp lực. Khi còn trẻ, diễn viên từng muốn kết hôn nhưng bỏ lỡ cơ hội vì yếu tố khách quan lẫn chủ quan.

Trên News 1, cô nói: "Tôi không thích hẹn hò mù quáng mà muốn gặp gỡ một cách tự nhiên và không ép mình phải cưới chồng. Hiện tôi có công việc tốt, xung quanh lại có những người bạn thú vị, khi rảnh rỗi sẽ hẹn nhau uống trà, trò chuyện... Chúng tôi thường nói vui: 'Khi già đi, cả nhóm hãy chuyển về sống cùng nhau'".

Trước đó, Woo Hee Jin và diễn viên Lee Seung Yong yêu đương từ cuối năm 2000. Họ bén duyên khi đóng chung phim The more I love you, từng tính chuyện lâu dài. Theo Hancinema, Hee Jin từng chia sẻ mong muốn kết hôn nhưng vợ chồng không sống chung, thay vào đó ở hai căn nhà riêng biệt và không quá xa nhau. Năm 2011, cặp sao thông báo chia tay vì quá bận rộn. Nhiều khán giả cho rằng quan điểm của Hee Jin là lý do chuyện tình 11 năm đứt gánh. Lee Seung Yong rút khỏi làng giải trí từ năm 2003, nhiều nguồn tin cho biết anh tìm được bạn đời chung chí hướng, sở thích và hạnh phúc hơn bạn gái cũ.

Hee Jin dành thời gian tận hưởng cuộc sống. Ảnh: Instagram Heejin_wooo

Theo News 1, ở tuổi 46, Hee Jin tập sống chậm, bình thản đối diện mọi khó khăn, thách thức. Cô cho rằng cách quản lý bản thân tốt nhất là giữ vững tâm trí, lạc quan, suy nghĩ tích cực và duy trì thể trạng khỏe mạnh.

Trên trang cá nhân, diễn viên đăng nhiều ảnh tận hưởng cuộc sống, cùng bạn bè dã ngoại, ngắm hoa, xem triển lãm tranh, hòa mình cùng thiên nhiên, xem phim, dạo biển và thưởng thức đủ món ngon... Cô chăm dưỡng da, tập yoga và ngủ nghỉ khoa học.

Woo Hee Jin từng là ngôi sao tuổi teen của Hàn Quốc thập niên 1980, ghi dấu màn ảnh những năm 1990. Cô sinh năm 1975 tại Seoul, được mời làm người mẫu quảng cáo khi học lớp năm và chạm ngõ màn ảnh lúc 12 tuổi. Những năm cuối thập niên 1980, nhiều người Hàn nhớ tên Woo Hee Jin khi những TVC cô đóng thường phát sóng vào khung giờ vàng.

Năm 1994, Hee Jin nổi đình đám nhờ vai "nàng thơ" Yuri trong phim Cảm xúc (Feelings). Vẻ ngọt ngào, nữ tính của nhân vật mang đến cảm xúc đầu đời cho anh em họ Han gồm: Bin (Son Ji Chang thủ vai), Hyun (Kim Min Jong), Joon (Lee Jung Jae). Cô khiến ba chàng trai bất đồng nhưng cũng là cầu nối để họ gắn kết. Kết phim, cô sống một mình, trở thành ký ức tuổi trẻ của những thanh niên nhiệt huyết năm xưa. Hancinema cho rằng Cảm xúc là tác phẩm để đời của Woo Hee Jin và truyền hình Hàn Quốc. Những phim cô đóng sau này đều không vượt qua cái bóng quá lớn của Yuri.

Trailer 'Cảm xúc' - bộ phim đình đám thập niên 1990 Nhạc nền phim "Cảm xúc" do Hee Jin đóng chính. Video: KBS

Những năm cuối thập niên 1990 và đầu 2000, diễn viên liên tục dính lùm xùm phẫu thuật thẩm mỹ. Ngoại hình khi đẹp lúc xấu của Hee Jin không được lòng các nhà làm phim, vì thế cô hầu như chỉ đóng vai phụ trong các phim: War and Love, The more I love you, Woman above flower, Life is beautiful, Come! Jang Bo Ri, Healer, Người tình ánh trăng, I Am the Mother Too...

Theo Chosun, Hee Jin từng suy sụp khi sự nghiệp xuống dốc, nhưng không nản chí. Diễn viên thậm chí chủ động xin vai diễn và nỗ lực thể hiện tốt nhất để không bị đào thải hay biến mất khỏi màn ảnh. "Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa và cố gắng duy trì giá trị của mình với tư cách diễn viên", cô từng nói trên News 1.

Thiên Lam