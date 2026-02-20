Mỹ nhân 'Bạn trai tôi là hồ ly' sinh con trai

Hàn QuốcDiễn viên Jo Bo Ah, 35 tuổi, đóng chính phim "Bạn trai tôi là hồ ly" thông báo sinh con trai ngày 20/2.

Theo Starnews, công ty quản lý của cô đăng tin: "Hiện tại, cả nghệ sĩ và em bé đều khỏe mạnh. Cô ấy đang nghỉ ngơi và được gia đình chăm sóc. Rất mong nhận được nhiều lời chúc phúc và cổ vũ cho Jo Bo Ah".

Trước đó, tháng 10/2024, cô bất ngờ tiết lộ lập gia đình cùng người đàn ông ngoài ngành giải trí. Cô nói: "Tôi luôn mơ ước được kết hôn từ khi còn nhỏ. Vì đam mê công việc, tôi đã trì hoãn điều đó khá lâu. Tôi đang cố gắng hết sức để tách biệt công việc và cuộc sống cá nhân". Đến tháng 11 năm ngoái, diễn viên thông báo đã mang thai một thời gian.

Diễn viên Jo Bo Ah. Ảnh: Billions