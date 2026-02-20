Thứ bảy, 21/2/2026
Mỹ nhân 'Bạn trai tôi là hồ ly' sinh con trai

Hàn QuốcDiễn viên Jo Bo Ah, 35 tuổi, đóng chính phim "Bạn trai tôi là hồ ly" thông báo sinh con trai ngày 20/2.

Theo Starnews, công ty quản lý của cô đăng tin: "Hiện tại, cả nghệ sĩ và em bé đều khỏe mạnh. Cô ấy đang nghỉ ngơi và được gia đình chăm sóc. Rất mong nhận được nhiều lời chúc phúc và cổ vũ cho Jo Bo Ah".

Trước đó, tháng 10/2024, cô bất ngờ tiết lộ lập gia đình cùng người đàn ông ngoài ngành giải trí. Cô nói: "Tôi luôn mơ ước được kết hôn từ khi còn nhỏ. Vì đam mê công việc, tôi đã trì hoãn điều đó khá lâu. Tôi đang cố gắng hết sức để tách biệt công việc và cuộc sống cá nhân". Đến tháng 11 năm ngoái, diễn viên thông báo đã mang thai một thời gian.

Diễn viên Jo Bo Ah. Ảnh: Billions

Jo Bo Ah sinh năm 1991, là một trong những gương mặt 9x nổi bật của màn ảnh Hàn. Cô ra mắt năm 2011 qua sitcom I Live in Cheongdam-dong và nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình sáng, lối diễn xuất tự nhiên. Sau đó, cô góp mặt trong nhiều phim như Shut Up Flower Boy Band, The Horse Doctor, Please Mom Monster.

Diễn viên Jo Bo Ah trong phim 'Bạn trai tôi là hồ ly'
 
 

Diễn viên Jo Bo Ah trong phim "Bạn trai tôi là hồ ly". Video:

Diễn viên bứt phá với vai nữ chính trong Tale of the Nine-Tailed (Bạn trai tôi là hồ ly, 2020). Trong phim, cô đóng Nam Ji Ah, một nhà sản xuất các chương trình truyền hình về tâm linh, luôn tìm kiếm sự thật về vụ tai nạn khiến bố mẹ cô mất tích. Nỗi ám ảnh khiến cô rơi vào nhiều rắc rối và cuối cùng yêu hồ ly Lee Yeon (Lee Dong Wook đóng). Năm ngoái, cô đóng chính phim cổ trang trinh thám Dear Hongrang (Nuốt vàng). Người đẹp hợp tác Kim Soo Hyun trong series Knock Off do Disney sản xuất, chưa có lịch ra mắt.

Thanh Thanh (theo Starnews)

