Mỹ nhân 'Bản năng gốc' mặc phá cách ở tuổi 65

Stone mặc áo hoodie cùng quần thể thao. Trang phục thường lấm lem màu vẽ, nhưng bà cảm thấy hạnh phúc khi được thỏa đam mê. Trong hai năm, bà đã biến nhà riêng thành studio tranh. Hồi tháng 10, Stone tổ chức triển lãm Welcome to My Garden tại Phòng trưng bày C. Parker ở Greenwich, bang Connecticut. Ảnh: Instagram Sharon Stone