Mỹ nhân Australia đóng 'Công chúa tóc mây'

Theo Hollywood Reporter hôm 7/1, dTeagan Croft và Milo Manheim sẽ lần lượt đảm nhận vai Rapunzel và Flynn Rider trong bản live-action Tangled, chuyển thể từ phim hoạt hình năm 2010.
Trên các nền tảng mạng xã hội, thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Sau phản ứng xoay quanh diễn viên da màu đóng Bạch Tuyết năm ngoái, một bộ phận người xem lo ngại hướng tiếp cận của Disney với các phim người đóng. Tuy nhiên, việc công bố dàn diễn viên lần này tạo hiệu ứng tích cực, khi nhiều người cho rằng ngoại hình Teagan có nét tương đồng nhân vật hoạt hình. Ảnh: Marie Claire Australia
Trích đoạn phim Tangled (2010). Trong bản gốc, Rapunzel là cô gái hiếu kỳ, có mái tóc phép thuật, luôn khao khát khám phá thế giới bên ngoài tòa tháp nơi cô bị giam giữ. Video: Walt Disney Studios
Dự án chuyển thể do Michael Gracey - đứng sau The Greatest Showman và Better Man - đạo diễn. Bộ phim dự kiến bám sát bản hoạt hình, trong đó yếu tố âm nhạc tiếp tục đóng vai trò chủ đạo.
Teagan Croft sinh năm 2004 tại Sydney, Australia. Cô xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, mẹ là đạo diễn Rebecca McNamee, hai dì là Penny McNamee (ngôi sao phim Home and Away) và Jessica McNamee (đóng Sirens).
Cô ra mắt vào năm chín tuổi với vở kịch chuyển thể từ tiểu thuyết Giết con chim nhại (To Kill a Mockingbird) của nhà văn Harper Lee. Màn thể hiện gây chú ý với giới chuyên môn, mở đường vai Indi ở phim điện ảnh The Osiris Child (2016). Nhân vật thông minh, kiên cường, cùng cha đối mặt các sinh vật đột biến và âm mưu của thế giới ngầm. Ảnh: IMDb
Năm 2016, Croft góp mặt ở series truyền hình Home and Away với vai Bella Loneragan. Sau đó, diễn viên có bước ngoặt khi tham gia loạt phim Titans (2018-2023) của DC. Nhân vật Raven của cô là siêu anh hùng nửa người nửa quỷ, giữ vai trò quan trọng trong mạch truyện. Vai diễn gây chú ý với người hâm mộ, đưa Teagan trở thành cái tên nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ Australia. Ảnh: IMDb
Trích đoạn của Teagan Croft trong series Titans. Video: HBO Max
Năm 2023, Teagan đóng chính True Spirit, kể về hành trình một mình vòng quanh thế giới năm 16 tuổi của thủy thủ Australia Jessica Watson. Trong cuộc phỏng vấn với Marie Claire, diễn viên nói thời điểm đó bước vào năm nhất đại học với lịch trình bận rộn, nhưng cô vẫn duy trì tham gia các buổi thử vai và theo đuổi sự nghiệp. Ảnh: Netflix
Trailer True Spirit, có Teagan Croft đóng chính. Video: Netflix
Trước khi được chọn vào vai Rapunzel, Teagan Croft trải qua quá trình tuyển chọn kéo dài nhiều tháng, với các vòng thử vai diễn ra tại Mỹ và Anh. Tạp chí Hollywood Reporter cho rằng tác phẩm Tangled góp phần định hình con đường diễn xuất của Teagan, mở ra nhiều cơ hội trong tương lai. Ảnh: La Jolla Playhouse
Ngoài đời, diễn viên theo đuổi phong cách nữ tính, kết hợp giữa nét cổ điển và tinh thần hiện đại. Theo Cosmopolitan, cô đang theo học ngành Văn học Anh, chuyên ngành phụ là lý thuyết âm nhạc.
Teagan có khả năng ca hát, đây cũng là yếu tố cần thiết khi đóng Rapunzel. Trên Marie Claire Australia, cô nói âm nhạc giúp cô giữ trạng thái cân bằng trong cuộc sống. Ảnh: Instagram Teagan Croft
Teagan Hoft hát ca khúc Harley & Rose của ban nhạc The Black Sorrows. Video: YouTube/Fanvid 101
Trên mạng xã hội, cô thường đăng tải những buổi đi chơi với bạn bè và trang phục thường ngày. Tài khoản Instagram cá nhân của Teagan hiện thu hút gần 900.000 người theo dõi. Ảnh: Instagram Teagan Croft
Cát Tiên