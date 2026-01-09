Mỹ nhân Australia đóng 'Công chúa tóc mây'

Theo Hollywood Reporter hôm 7/1, dTeagan Croft và Milo Manheim sẽ lần lượt đảm nhận vai Rapunzel và Flynn Rider trong bản live-action Tangled, chuyển thể từ phim hoạt hình năm 2010.

Trên các nền tảng mạng xã hội, thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Sau phản ứng xoay quanh diễn viên da màu đóng Bạch Tuyết năm ngoái, một bộ phận người xem lo ngại hướng tiếp cận của Disney với các phim người đóng. Tuy nhiên, việc công bố dàn diễn viên lần này tạo hiệu ứng tích cực, khi nhiều người cho rằng ngoại hình Teagan có nét tương đồng nhân vật hoạt hình. Ảnh: Marie Claire Australia