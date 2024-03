Mỹ nhân 'Anh hùng xạ điêu' diện đầm NTK Việt

Thượng HảiLý Nhất Đồng - Hoàng Dung trong "Anh hùng xạ điêu" - tôn sắc vóc với đầm của Trà Linh.

Tại China Quality TV Drama Awards hôm 28/3, Lý Nhất Đồng mặc bộ đầm xanh dương đính hoa 3D và lông vũ. Cô kết hợp khuyên tai và vòng cổ đính đá của Harry Winston, buộc tóc nửa đầu, tô điểm bằng son hồng đất.

Thiết kế nằm trong bộ sưu tập Thu Đông 2024 Hòn ngọc viễn đông (Pearl of the far East) của nhà thiết kế Trà Linh. Nhằm tạo hiệu ứng nổi bật, trang phục đính hàng trăm viên pha lê trên lớp váy tulle. Váy do 15 thợ thủ công cắt may, đính kết hơn sáu tháng.

Lý Nhất Đồng diện đầm lông vũ của Trà Linh tại thảm đỏ China Quality TV Drama Awards 2024 hôm 28/3. Ảnh: Sina

Nhà thiết kế cho biết ngay sau khi bộ sưu tập ra mắt trong show diễn ở Thượng Hải hôm 26/3, êkíp của diễn viên đã liên hệ với cô. "Họ chọn bộ này vì thiết kế có màu pastel nhẹ nhàng, phù hợp với hình ảnh cổ tích, lãng mạn của nữ diễn viên", cô nói.

Lý Nhất Đồng, Trương Húc Văn trong 'Anh hùng xạ điêu' Lý Nhất Đồng (đóng Hoàng Dung) và Dương Húc Văn (Quách Tĩnh) trong "Anh hùng xạ điêu" (2017).

Lý Nhất Đồng sinh năm 1990, tốt nghiệp Học viện múa Bắc Kinh. Cô đóng Bán yêu Khuynh Thành, Anh hùng xạ điêu (2017), Hải Đường kinh vũ yên chi thấu, Kiếm vương triều, Thời đại của anh thời đại của em. Cô từng vào Top 10 minh tinh đại lục được yêu thích nhất ở Hong Kong năm 2017.

Nhà thiết kế Trà Linh, 32 tuổi, sinh ở Lâm Đồng, thành lập thương hiệu đầm cưới cao cấp từ năm 2013. Ngoài thị trường trong nước, cô còn phát triển dòng váy cưới ở thị trường Trung Đông, châu Âu, châu Mỹ. Hồi tháng 10, cô ra mắt bộ sưu tập áo cưới We Are Roses tại Shanghai Fashion Week 2023. Trà Linh từng làm trang phục cho diễn viên Lưu Diệc Phi, Phạm Băng Băng, Mai Davika, Dương Siêu Việt, Baifern Pimchanok, Dương Tử.

Sao Mai