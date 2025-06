Mỹ nhân '50 sắc thái' Dakota Johnson muốn tới Việt Nam

Dakota Johnson, minh tinh Mỹ đóng "50 sắc thái", rủ tài tử Pedro Pascal cùng tới Việt Nam du lịch.

Hai diễn viên hỏi đáp về đời thường, sở thích trong chương trình trên Vogue ngày 9/6. Pedro Pascal hỏi Dakota Johnson quốc gia nào là điểm đến mong ước nhất, người đẹp đáp: "Việt Nam". Pedro Pascal bất ngờ vì câu trả lời của Dakota Johnson trùng suy nghĩ của anh, sau đó người đẹp gợi ý đi cùng đồng nghiệp.

Dakota Johnson và Pedro Pascal hỏi nhau sở thích. Ảnh: Vogue

Đoạn nói chuyện thu hút bình luận của nhiều fan, khán giả viết trên các fanpage tiếng Việt: "Ồ, tư tưởng lớn gặp nhau", "Anh chị đến ghé nhà em nha", "Anh tới tìm em đúng không?", "Mình đang xem lại 50 sắc thái thì gặp video này".

Ở chương trình, Dakota Johnson nói nick-name của cô thời bé là Coqui, cuốn sách yêu thích thời thơ ấu là Goodnight Moon hay công việc đầu tiên của cô là tại một phòng trưng bày nghệ thuật gần trường cấp ba. Từ bé, người đẹp mơ ước thành diễn viên.

Dakota Johnson ở Cannes 2025 Dakota Johnson tại Liên hoan phim Cannes tháng 5. Video: PFW

Còn Pedro Pascal tiết lộ thời trung học anh hứng thú với các tác phẩm sân khấu, thích "quẩy" theo các giai điệu cuồng nhiệt. Nếu không theo nghề diễn, tài tử muốn trở thành thầy giáo môn văn.

Hai diễn viên hiện quảng bá phim mới họ đóng chung - Materialists, thể loại hài, tình cảm. Dakota Johnson đóng Lucy, chuyên gia mai mối tình yêu nhận nhiệm vụ tìm "một nửa hoàn hảo" cho khách hàng. Tuy nhiên trong chuyện tình của bản thân, Lucy khó xử trước hai người đàn ông Randy (Pedro Pascal) và John (Chris Evans), nhận ra không dễ để tìm thấy tình yêu đích thực.

Dakota Johnson 36 tuổi, là con của tài tử Don Johnson và minh tinh Melanie Griffith. Cô bắt đầu nổi tiếng khi đóng vai Anastasia Steele trong ba phần phim 18+50 sắc thái. Sau đó, người đẹp thành công qua các phim điện ảnh The Lost Daughter, Cha Cha Real Smooth, Madame Web.

Pedro Pascal trong "Gladiator II". Ảnh: Paramount Pictures

Pedro Pascal sinh ở Chile, sang Mỹ sống từ niên thiếu. Trước khi nổi tiếng, Pascal làm phục vụ nhà hàng, nhiều lần bị sa thải do không đáp ứng được lịch trực. Những năm đầu sự nghiệp, Pascal đóng vai nhỏ trong NYPD Blue (1993), Buffy the Vampire Slayer (1997), The Good Wife (2010), Nurse Jackie (2009). Tài tử thành danh với vai Oberyn Martell trong Game of Thrones mùa thứ tư, tiếp đó gây chú ý qua Narcos, Kingsman: The Golden Circle, The Equalizer 2, Wonder Woman 1984, Gladiator II.

Như Anh (theo Vogue)