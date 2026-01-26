Mỹ nhân 18 tuổi không ngán Sabalenka ở tứ kết Australia Mở rộng

AustraliaTay vợt xinh đẹp tuổi teen Iva Jovic đối đầu với số một thế giới Aryna Sabalenka, ở tứ kết Australia Mở rộng hôm 27/1.

*Sabalenka - Jovic: 7h30 ngày 27/1, giờ Hà Nội.

Xét các cặp đấu tứ kết, hiếm có thử thách nào khó hơn việc đối đầu tay vợt số một thế giới Sabalenka, trên mặt sân nơi cô đã hai lần vô địch. Jovic mới 18 tuổi và là tay vợt trẻ nhất trong top 100 bảng thứ bậc WTA, nhưng tay vợt Mỹ không ngây thơ như độ tuổi. Cô sở hữu niềm tin vững chắc vào lối chơi của bản thân, và ít ai có thể nghi ngờ tiềm năng của Jovic khi chứng kiến chiến thắng hủy diệt 6-0, 6-1 trước Yulia Putintseva ở vòng bốn.

"Tôi thực sự không cảm thấy bản thân có tâm lý cửa dưới trước Sabalenka" Jovic nói trước trận tứ kết với đàn chị. "Vì tôi không cảm thấy mình đang chơi ngoài vùng an toàn hay vượt quá trình độ bình thường của bản thân. Tôi vừa trải qua hai giải đấu khác, nơi tôi thi đấu mỗi ngày và giành rất nhiều chiến thắng. Tuần này, trình độ mà tôi đang thể hiện không thực sự khác nhiều so với những giải đó".

Jovic trong trận thắng Paolini ở vòng ba Australia Mở rộng, trên sân John Cain, Melbourne, Australia hôm 23/1. Ảnh: Reuters

Trước khi đến Melbourne, Jovic đã vào bán kết ở Auckland và chung kết tại Hobart, các giải khởi động cho Australia Mở rộng. Hành trình vào tứ kết Grand Slam của Jovic cũng rất ấn tượng. Cô vẫn chưa để thua set nào và từng thắng 6-2, 7-6 (7/3) trước hạt giống số bảy Jasmine Paolini, tay vợt từng hai lần vào chung kết Grand Slam và cựu số bốn thế giới.

Sabalenka, nhà vô địch Australia Mở rộng các năm 2023 và 2024, sẽ là thử thách hoàn toàn khác so với những đối thủ mà Jovic đã gặp tại Melbourne. Hạt giống số một đến giải sau chức vô địch Brisbane International và hầu như không gặp nhiều khó khăn trên con đường vào tứ kết. Tuy vậy, Jovic không hề e ngại tay vợt Belarus.

"Tôi chỉ cảm thấy rất phấn khích. Tôi đã vào tứ kết, điều này thật tuyệt vời" Jovic nói. "Ở giai đoạn này của giải đấu, bạn sẽ phải đối đầu với một trong những tay vợt hay nhất. Đó chính là điều bạn mong muốn. Tôi tin vào trình độ mà mình đã thể hiện và hy vọng chừng đó sẽ là đủ để đi tiếp".

Là người gốc Serbia nhưng Jovic sinh ở California, Mỹ và là sản phẩm của chương trình thể thao học đường xứ cờ hoa. Jovic cầm vợt khi mới 5 tuổi và đã dự nhiều giải trẻ danh giá Mỹ như Orange Bowl hay Indian Wells.

Mùa 2025, Jovic giành Guadalajara Mở rộng, danh hiệu WTA Tour đầu tiên trong sự nghiệp. Trước đó, cô "cày ải" chăm chỉ ở hệ thống ITF và tích lũy kinh nghiệm tại các Grand Slam trẻ. Chức vô địch tại Guadalajara đã giúp Jovic ghi tên vào lịch sử, trở thành tay vợt người Mỹ trẻ nhất nâng cao một danh hiệu WTA Tour, kể từ sau Coco Gauff vào năm 2021.

Jovic mừng chức vô địch Guadalajara Mở rộng, ở Mexico hồi tháng 9/2025. Ảnh: Reuters

Chưa hết, chiến thắng lịch sử này giúp Jovic nhảy vọt lên vị trí thứ 36 trên bảng thứ bậc WTA thế giới, áp sát những tay vợt tên tuổi như Emma Raducanu đang xếp thứ 33 WTA. Với những thành tích tốt ở Auckland và Hobart, Jovic giờ đã vươn lên thứ 27. Trước đó, Jovic cũng từng giành các danh hiệu ở cấp độ trẻ, bao gồm hai chức vô địch Grand Slam đôi trẻ, tại Australia Mở rộng và Wimbledon năm 2024.

Với chiều cao 1,72 mét và gương mặt khả ái, Jovic không chỉ gây chú ý bằng tài năng, mà còn được nhiều thương hiệu săn đón nhờ ngoại hình. Cô nổi lên thành ứng viên cạnh tranh tài trợ với những mỹ nhân khác như Raducanu hay Mirra Andreeva. Adidas năm ngoái đã đánh bại các đối thủ để giành quyền tài trợ trang phục cho Jovic. Ngay sau đó, Yonex và Red Bull cũng ký hợp đồng với ngôi sao 18 tuổi.

Ngoài quần vợt, Jovic còn thử sức ở lĩnh vực điện ảnh khi cô từng góp mặt trong bộ phim được đề cử Oscar, King Richard. Trên Instagram, "thần đồng" Mỹ có 100 nghìn người theo dõi. Cô thường chia sẻ hình ảnh tập luyện, cuộc sống đời thường và những đoạn phim quảng bá cho các nhà tài trợ.

Jovic trong bộ phim King Richard. Ảnh: SI

Từng là tay vợt trẻ số hai thế giới vào 2024, Jovic được kỳ vọng sẽ sớm có mùa giải đột phá ở WTA Tour, gia nhập nhóm những tay vợt hàng đầu thế giới. Trận gặp Sabalenka hôm 27/1 có thể đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của tay vợt tuổi teen người Mỹ này.

Vy Anh