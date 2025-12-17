Mỹ nhắc lại cảnh báo hàng không quanh Venezuela

Giới chức Mỹ tiếp tục đưa ra cảnh báo với máy bay dân sự hoạt động trong và xung quanh không phận Venezuela vì tình hình an ninh xấu đi.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 16/12 khuyến cáo máy bay dân sự cần thận trọng khi hoạt động ở khu vực xung quanh và bên trong không phận Venezuela. FAA cho biết động thái bắt nguồn từ "tình hình an ninh ngày càng trầm trọng, hoạt động quân sự gia tăng" tại Venezuela và vùng lân cận.

"Mối đe dọa có thể gây ra rủi ro tiềm ẩn cho máy bay ở mọi độ cao, gồm khi bay qua vùng trời, trong giai đoạn cất cánh và hạ cánh, cũng như tại các sân bay", FAA cho hay. Từ ngữ trong thông báo được đánh giá là không thay đổi so với khuyến cáo ban hành ngày 21/11.

Máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế Caracas của Venezuela tháng 12/2024. Ảnh: Jet Photos

FAA đưa ra khuyến cáo vài ngày sau khi hãng hàng không JetBlue cho biết máy bay A320 của hãng bị phi cơ tiếp dầu Mỹ cắt mặt, suýt dẫn đến va chạm gần Venezuela. Sự việc xảy ra hôm 12/12, khi máy bay JetBlue cất cánh từ Curacao, quốc đảo ở ngoài khơi phía tây bắc Venezuela, tới thành phố New York của Mỹ.

Quân đội Mỹ đã điều tới khu vực gần Venezuela nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford, ít nhất 8 tàu mặt nước, một tàu phục vụ tác chiến đặc biệt, một tàu ngầm tấn công, tiêm kích tàng hình F-35, cường kích AC-130, vận tải cơ, máy bay không người lái, máy bay tác chiến điện tử, phi cơ cứu hộ cứu nạn và hơn 15.000 binh sĩ.

Máy bay tiếp dầu KC-135 và KC-46 của Mỹ nhiều lần thực hiện nhiệm vụ từ các sân bay trong khu vực. Trong khi đó, tiêm kích F/A-18 và oanh tạc cơ B-52 từng áp sát Venezuela.

Vị trí Venezuela và vùng biển Caribe. Đồ họa: Britannica

Tổng thống Nicolas Maduro cho rằng động thái huy động lực lượng thể hiện Mỹ có ý định thay đổi chế độ tại Venezuela.

Tổng thống Trump ngày 2/12 tuyên bố sẽ ra lệnh tập kích tội phạm ma túy trên bộ, thay vì chỉ nhắm mục tiêu xuồng nghi chở chất cấm trên biển. Ông cũng khẳng định mọi quốc gia vận chuyển ma túy đến Mỹ đều có thể bị tấn công, trong đó có Venezuela.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP)