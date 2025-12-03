Mỹ ngừng tiếp nhận hồ sơ nhập cư từ công dân 19 nước

Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ ngừng xử lý mọi hồ sơ nhập cư và đình chỉ lễ tuyên thệ nhập tịch của công dân 19 nước thuộc diện "đáng quan ngại".

Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) ngày 2/12 chỉ đạo nhân viên "ngừng toàn bộ việc phê duyệt cuối cùng" đối với mọi hồ sơ liên quan công dân 19 quốc gia đang chịu hạn chế nhập cảnh theo sắc lệnh được Tổng thống Donald Trump ban hành hồi tháng 6.

Hướng dẫn đình chỉ được áp dụng cho mọi loại hồ sơ và quyết định, cả chấp thuận lẫn từ chối, cũng như lễ tuyên thệ nhập tịch của thường trú nhân hợp pháp đến từ các nước này, dù họ đã ở bước cuối cùng để trở thành công dân Mỹ. Quyết định có hiệu lực đến khi giám đốc USCIS ra chỉ thị mới.

Mọi đương đơn từ 19 nước đều bị ảnh hưởng, bất kể họ nộp đơn vào thời điểm nào. USCIS đồng thời yêu cầu nhân viên tái rà soát hồ sơ những người thuộc diện này đến Mỹ sau tháng 1/2021, dù hồ sơ của họ đã được chấp thuận.

Các trường hợp thuộc phạm vi rà soát lại sẽ trải qua quy trình kiểm tra kỹ lưỡng, có thể bao gồm phỏng vấn lại, nhằm đánh giá mọi nguy cơ liên quan đến an ninh, nghi vấn khủng bố hoặc yếu tố phạm tội.

Đặc vụ liên bang Mỹ kiểm tra giấy tờ trong đợt truy quét nhập cư ở Chicago, bang Illinois, ngày 6/11. Ảnh: AFP

Sắc lệnh hồi tháng 6 của ông Trump áp đặt hai nhóm biện pháp hạn chế nhập cảnh, gồm cấm gần như toàn diện và hạn chế một phần, đối với công dân 19 nước ngoài châu Âu bị Mỹ coi là "đáng quan ngại vì thiếu tiêu chuẩn thẩm tra và sàng lọc hoặc có tỷ lệ người ở lại Mỹ quá thời hạn thị thực cao".

Danh sách 19 quốc gia mà Mỹ đang áp dụng lệnh cấm đi lại hoàn toàn hoặc một phần gồm Afghanistan, Venezuela, Chad, Cộng hòa Congo, Guinea Xích Đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya và một số nước khác, chủ yếu ở châu Phi.

Hướng dẫn mới cho thấy Mỹ tiếp tục siết chặt nhập cư sau vụ hai vệ binh bị tấn công gần Nhà Trắng hồi cuối tháng 11. Nghi phạm nổ súng là người Afghanistan được sơ tán sang Mỹ năm 2021 dưới thời cựu tổng thống Joe Biden và được cấp quy chế tị nạn vào tháng 4.

Kể từ sau vụ tấn công, Nhà Trắng đã công bố hàng loạt biện pháp, gồm tạm dừng toàn bộ quyết định tị nạn, đình chỉ xử lý thị thực và hồ sơ nhập cư của công dân Afghanistan, cũng như rà soát lại thẻ xanh đã cấp cho người đến từ 19 quốc gia trong danh sách.

Bộ An ninh Nội địa (DHS) khẳng định chính quyền Trump "sẽ không chấp nhận bất kỳ rủi ro nào trong các vấn đề liên quan an ninh quốc gia". DHS cũng đang rà soát toàn bộ những người được nhập cư vào Mỹ dưới thời ông Biden từ các nước "đáng quan ngại".

CNN ngày 2/12 dẫn nguồn thạo tin cho biết Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem đã gửi khuyến nghị tới Nhà Trắng về việc nên áp lệnh cấm nhập cảnh với công dân 30-32 nước, tăng đáng kể so với danh sách 19 nước hiện nay. Công dân của các nước nằm trong danh sách cấm này sẽ phải đối mặt các hạn chế khi nhập cảnh vào Mỹ.

Thanh Danh (Theo CBS, Reuters, NBC)