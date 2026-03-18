Mỹ ném bom xuyên phá nặng hơn 2 tấn vào 'cứ điểm tên lửa Iran'

Mỹ tuyên bố đã sử dụng bom khoan hầm GBU-72 nặng 2,3 tấn, dẫn đường bằng vệ tinh để tập kích căn cứ tên lửa Iran gần eo biển Hormuz.

"Lực lượng Mỹ đã triển khai thành công nhiều quả đạn 2,3 tấn có khả năng xuyên phá sâu, nhắm vào các cứ điểm tên lửa kiên cố dọc bờ biển Iran, gần eo biển Hormuz. Tên lửa diệt hạm Iran bố trí tại đây là mối đe dọa đối với vận tải quốc tế", Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, cho biết hôm nay.

CENTCOM khẳng định đòn đánh phục vụ mục đích "làm suy giảm nhanh chóng năng lực của Iran trong đe dọa tự do hàng hải tại eo biển Hormuz". Cơ quan này không đề cập cụ thể vũ khí được sử dụng và mẫu máy bay triển khai chúng, cũng chưa công bố hình ảnh về cuộc tấn công.

Oanh tạc cơ B-1B trở về Mỹ sau khi tham gia không kích Iran hôm 4/3. Ảnh: USAF

Một quan chức Mỹ tiết lộ với CNN rằng mẫu bom được triển khai là GBU-72 Advanced 5K Penetrator, được phát triển để tiêu diệt mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất hoặc trong công trình kiên cố.

Giới chức Iran chưa bình luận về thông tin.

GBU-72 được thử nghiệm vào năm 2021, là phiên bản dẫn đường chính xác của bom xuyên phá BLU-138, được tích hợp hệ thống dẫn đường bằng định vị vệ tinh (GPS). Loại vũ khí này có thể triển khai từ tiêm kích và oanh tạc cơ, với uy lực vượt xa những vũ khí tiền nhiệm như GBU-28. Các chuyên gia ước tính bom nó có khả năng xuyên qua tối đa 30 m đất hoặc bê tông cốt thép dày 6 m.

Cơ chế dẫn đường bằng GPS cho phép tấn công mục tiêu trong nhiều điều kiện thời tiết. Điều này giúp khắc phục nhược điểm của bom dẫn đường bằng laser như GBU-28/B, vốn bị cản trở bởi mây, khói mù hoặc địa hình, cũng như giúp máy bay có thể thả bom từ khoảng cách xa hơn và tăng khả năng sống sót trước hỏa lực phòng không đối phương.

Tiêm kích F-15E Mỹ thả bom BGU-72 trong thử nghiệm hồi năm 2021. Ảnh: USAF

GBU-72 có chi phí ước tính khoảng 288.000 USD mỗi quả, được coi là phương án phù hợp cho những mục tiêu kiên cố, ngoài khả năng tấn công của bom GBU-28 nhưng chưa đòi hỏi sử dụng siêu bom GBU-57/B nặng hơn 14 tấn.

Sau khi Mỹ - Israel phát động chiến dịch tấn công ngày 28/2, Iran đã tiến hành trả đũa bằng cách phóng tên lửa, máy bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ Israel, căn cứ của Mỹ ở Trung Đông và hạ tầng năng lượng trọng yếu tại nhiều nước Vùng Vịnh.

Eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới, gần như vẫn bị phong tỏa hoàn toàn, khiến giá năng lượng leo thang và làm dấy lên lo ngại về lạm phát.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cố gắng thuyết phục các nước hỗ trợ đảm bảo tàu chở dầu có thể đi qua eo biển Hormuz, nhưng đến nay nhiều đồng minh của Washington vẫn không đưa ra cam kết hoặc đã thẳng thừng từ chối đề nghị.

Khu vực Mỹ không kích bằng bom khoan hầm rạng sáng 18/3. Đồ họa: CENTCOM

Thanh Danh (Theo CNN, AFP)