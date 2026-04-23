Mỹ nam Philippines đóng MV cùng Vũ Thảo My

Anh đóng nam chính trong sản phẩm âm nhạc của Vũ Thảo My, phát hành ngày 21/4. Video nhạc thể hiện góc nhìn của người phụ nữ hiện đại trong mối quan hệ tình cảm.
Trích đoạn MV của Vũ Thảo My. Nhạc phẩm kết hợp nhiều thể loại gồm pop, R&B, rap. Loạt ảnh tình tứ của họ trong dự án nhận tương tác lớn của fan.
Gelo Rivera tên thật Angelo Troy Rivera, 25 tuổi, là trưởng nhóm BGYO trực thuộc Star Magic (ABS-CBN), hoạt động sôi nổi tại thị trường âm nhạc Philippines.
Anh có gương mặt góc cạnh cùng chiều cao nổi bật. Nhiều trang tin, diễn đàn gọi Gelo là "mỹ nam làng giải trí Philippines" hay "ngôi sao trẻ nổi bật". Ảnh: VMAN Southeast Asia
Vũ Thảo My cho biết có cơ hội hợp tác Gelo thông qua sự kết nối của một người anh. Quá trình sản xuất MV, hai ca sĩ gặp khó khăn về sắp xếp thời gian do trùng lịch làm việc. Đầu năm, Gelo bay đến TP HCM để quay MV trong hai ngày.
Với Gelo Rivera, thử thách lớn nhất là rào cản ngôn ngữ khi làm việc cùng êkíp người Việt. "Chúng tôi nỗ lực để bám sát tiến độ và thể hiện đúng tinh thần của dự án. Tôi có nhiều kỷ niệm trong lần hợp tác", Gelo nói.
Theo Vũ Thảo My, sự góp mặt của Gelo Rivera mang đến "làn gió mới" cho sản phẩm. Trong MV, anh rap và thể hiện nhiều động tác vũ đạo nhanh, dứt khoát.
Trong BGYO, Gelo (thứ hai từ phải sang) có khả năng trình diễn toàn diện gồm hát, rap, vũ đạo. Billboard Philippines nhận xét ưu điểm của Gelo là làm chủ sân khấu. Còn VMAN Southeast Asia bình luận anh có phong thái điềm tĩnh, biết cách dẫn dắt nhóm.
Gelo Rivera luyện nhảy ở phòng tập.
Gelo có gu mặc hiện đại, từng tham dự show thời trang quốc tế của nhiều nhà mốt.
Anh còn lấn sân diễn xuất với một số phim, nổi bật là True Beauty, phiên bản Philippines.
Thời trang đường phố của Gelo Rivera.
Anh có gần 300.000 fan theo dõi trên Instagram.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp