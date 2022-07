Mỹ nam Hàn phượt cùng thú cưng

Lee Ki Woo sinh năm 1981 tại Seoul, Hàn Quốc. Anh chạm ngõ màn ảnh từ năm 2003, đóng "Tiệm mỳ mỹ nam", "Cổ điển", "He was cool", "Sad movie" hay "Wedding dress"... Hồi tháng 5, anh tái xuất với phim "Nhật ký tự do của tôi".

Ngoài diễn xuất, Ki Woo còn thành công ở làng mốt nhờ cao 1,92 m. Giới chuyên môn đánh giá anh chuyên nghiệp qua biểu cảm gương mặt và bước catwalk. Ki Woo từng nói chiều cao quá khổ có nhiều lợi thế lẫn hạn chế. Khán giả dễ nhận ra anh nhưng bạn diễn không dám đứng gần vì sợ bị "dìm" dáng. Tài tử từng đến Việt Nam với vai trò Đại sứ Liên hoan phim Hàn Quốc (2013) và du lịch vào các năm 2016, 2019. Anh hẹn hò diễn viên Lee Chung Ah trong 5 năm (2013-2018), hiện độc thân. Ảnh: The Big Issue