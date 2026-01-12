Mỹ muốn các nước giảm phụ thuộc vào khoáng sản Trung Quốc

Giới chức Mỹ tỏ ra lo ngại khi nhiều nền kinh tế lớn vẫn phụ thuộc vào chuỗi cung ứng đồng, lithium, đất hiếm của Trung Quốc.

Ngày 11/1 (giờ Mỹ), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dự kiến có cuộc họp với quan chức tài chính các nước G7, Liên minh châu Âu (EU), Australia, Ấn Độ, Hàn Quốc và Mexico.

Reuters trích nguồn tin từ một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết ông Bessent sẽ thúc giục các nước này đẩy nhanh nỗ lực giảm phụ thuộc vào khoáng sản Trung Quốc. Nhóm này hiện chiếm 60% nhu cầu khoáng sản thiết yếu toàn cầu.

"Chủ đề của cuộc gặp là tính cấp bách. Đây là một nhiệm vụ rất lớn, có nhiều khía cạnh và quốc gia liên quan. Chúng ta thực sự phải hành động nhanh hơn", quan chức trên cho biết.

Máy móc hoạt động tại mỏ khai thác đất hiếm ở Mountain Pass, Mỹ tháng 1/2020. Ảnh: Reuters

Ông Bessent từng yêu cầu họp riêng về vấn đề này, sau Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Canada hồi tháng 6 năm ngoái. Tại sự kiện đó, ông có bài phát biểu về đất hiếm trước nguyên thủ các nước Mỹ, Anh, Nhật Bản, Canada, Đức, Pháp, Italy và Liên minh châu Âu (EU).

Lãnh đạo các nước khi đó đã thống nhất kế hoạch hành động để đảm bảo chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, ông Bessent chưa hài lòng vì cho rằng các bên thiếu sự khẩn trương. Ngoại trừ Nhật Bản đã có hành động sau khi Trung Quốc đột ngột cắt nguồn cung khoáng sản thiết yếu năm 2010, các nước khác trong G7 vẫn phụ thuộc lớn vào quốc gia này.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Trung Quốc đang thống trị nguồn cung khi kiểm soát 47-87% hoạt động tinh luyện đồng, lithium, cobalt, graphite và đất hiếm. Các khoáng sản này được sử dụng trong quốc phòng, sản phẩm bán dẫn, linh kiện năng lượng tái tạo, pin và quá trình tinh luyện.

Mỹ dự kiến ra thông cáo sau cuộc họp, nhưng các nước khó có khả năng đạt được một hành động chung cụ thể, quan chức trên cho biết. "Mỹ đang kêu gọi sự đoàn kết, thể hiện vai trò lãnh đạo và chia sẻ định hướng. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với những người cũng cảm thấy cấp bách, còn số khác có thể gia nhập sau khi nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề", người này nói.

Washington gần đây đẩy mạnh khai thác khoáng sản trong nước, đồng thời giảm phụ thuộc vào Trung Quốc thông qua các thỏa thuận với Australia, Ukraine và các nhà cung cấp khác. Cuộc gặp ngày 11/1 được tổ chức vài ngày sau thông tin Bắc Kinh bắt đầu siết xuất khẩu đất hiếm và nam châm đất hiếm sang Nhật Bản.

Dù vậy, các quan chức Mỹ khẳng định cuộc họp đã được lên kế hoạch từ lâu. Trung Quốc hiện vẫn thực hiện cam kết mua đậu nành Mỹ, đồng thời bán khoáng sản thiết yếu sang Washington.

Hà Thu (theo Reuters)