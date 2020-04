Mỹ mua thêm 100.000 túi đựng thi thể đối phó Covid-19

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ đặt mua thêm 100.000 túi đựng thi thể để chuẩn bị cho "kịch bản xấu nhất" trong đại dịch.

Hợp đồng trị giá 5,1 triệu USD được Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA) giao cho một công ty nhỏ ở bang California hôm 21/4. Nhà cung cấp có trách nhiệm chuyển 100.000 túi đựng thi thể cho FEMA trước ngày 4/5, theo thông tin hợp đồng được chính quyền Mỹ công bố hôm nay.

"Nhằm chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất, FEMA đã ký hàng loạt hợp đồng nhằm sản xuất thêm và cải thiện kho dự trữ túi đựng thi thể, đề phòng trường hợp cần sử dụng đến chúng trong tương lai", phát ngôn viên FEMA nói, thêm rằng hợp đồng này không liên quan đến yêu cầu cung cấp 100.000 túi đựng thi thể được gửi đến Bộ Quốc phòng Mỹ hồi đầu tháng.

"Số túi được Lầu Năm Góc sản xuất đã chuyển tới các điểm nóng Covid-19, dựa trên tỷ lệ tử vong và đề xuất của các bang. Hợp đồng mới nhằm chuẩn bị cho khả năng dịch bệnh tiếp tục bùng phát hoặc xảy ra thảm họa họa", phát ngôn viên FEMA cho hay.

Nhân viên y tế đưa thi thể bệnh nhân vào xe đông lạnh ở New York đầu tháng 4. Ảnh: AP.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Mỹ ghi nhận gần 61.000 người chết trong tổng số hơn một triệu ca nhiễm nCoV. Tổng thống Donald Trump hôm qua ước tính Covid-19 có thể khiến 60.000-70.000 người chết tại Mỹ, thấp hơn con số dự kiến 100.000-200.000 ban đầu.

New York vẫn là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch với gần 23.000 người chết. Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết bang này ghi nhận thêm 330 ca tử vong trong 24 giờ qua, thấp hơn so với 335 ca một ngày trước đó và chưa bằng khoảng một nửa con số hồi đầu tháng 4.

Trong cuộc họp với các lãnh đạo ngành công nghiệp, Trump thể hiện sự lạc quan khi cho rằng nển kinh tế Mỹ sẽ sớm phục hồi sau những tổn thất nặng nề vì các biện pháp ngăn chặn nCoV. "Tôi muốn nền kinh tế phục hồi toàn diện dù có hay không có vaccine, nhưng rõ ràng chúng ta phải chờ đến khi dịch bệnh biến mất. Nó sẽ bị xóa sổ", ông nói.

Covid-19 đã xuất hiện tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ kể từ khi bùng phát tại Vũ Hán hồi tháng 12/2019, với tâm điểm dịch bệnh là Mỹ và châu Âu. Toàn cầu ghi nhận gần 3,2 triệu ca nhiễm, hơn 227.000 người chết và hơn 997.000 trường hợp bình phục.

Vũ Anh (Theo WSJ)