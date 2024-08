Mỹ Mở rộng 2024 có tiền thưởng lớn nhất lịch sử quần vợt

MỹGrand Slam cuối cùng trong năm ở New York có quỹ thưởng 75 triệu USD, tăng 15% so với giải năm ngoái.

Nhà vô địch đơn nam và đơn nữ sẽ nhận 3,6 triệu USD, cao hơn 20% so với mức 3 triệu USD năm 2023. Lần đầu tiên trong lịch sử, các tay vợt bị loại ở vòng đầu cũng được thưởng 100.000 USD. Mức thưởng này tăng 23% so với năm ngoái và tăng 72% so với năm 2019 - lúc các tay vợt thua vòng một chỉ nhận 58.000 USD. Tiền thưởng cho các tay vợt thua ở vòng loại cuối cũng tăng 63% sau 5 năm, từ 32.000 USD năm 2019 lên 52.000 năm nay.

Djokovic nhận 3 triệu USD khi vô địch Mỹ Mở rộng 2023. Ảnh: Reuters

Các tay vợt á quân ở nội dung đơn nam và đơn nữ cũng nhận tới 1,8 triệu USD, bằng mức Novak Djokovic và Samantha Stosur từng lĩnh khi vô địch đơn nam và đơn nữ năm 2011.

Kỳ giải thứ 144 của Mỹ Mở rộng diễn ra ở tổ hợp sân đấu Flushing Meadows, New York năm thứ 45 liên tiếp. Tổ hợp này có 22 sân đấu, nhưng chỉ 15 sân có bề mặt DecoTurf được sử dụng. Hai sân chính có mái che là sân Arthur Ashe và sân Louis Armstrong. Trong đó, sân Arthur Ashe, với sức chứa 23.771, người là sân tennis lớn nhất thế giới.

Novak Djokovic là ĐKVĐ đơn nam, còn Coco Gauff là ĐKVĐ đơn nữ. Gauff là tay vợt tuổi teen đầu tiên của chủ nhà đăng quang từ sau Serena Williams năm 2019. Năm nay, Djokovic được xếp hạt giống số hai, đồng nghĩa tránh được hạt giống số một Jannik Sinner trước chung kết. Djokovic có 50% khả năng đụng tài năng trẻ Carlos Alcaraz ở bán kết, khi tay vợt Tây Ban Nha chắc suất hạt giống top 4.

Chủ nhân 22 Grand Slam, Rafael Nadal vắng mặt ở Mỹ Mở rộng năm nay vì không đảm bảo thể trạng, còn tay vợt số hai nước Anh Cameron Norrie vắng mặt vì chấn thương. Ở nội dung đơn nữ, nhà vô địch Wimbledon 2022 Marketa Vondrousova cũng lỡ hẹn vì chấn thương.

Các nhà vô địch Grand Slam, Stan Wawrinka, Dominic Thiem, Naomi Osaka và Bianca Andreescu nhận vé đặc cách vào thẳng vòng chính, còn nhà vô địch đơn nữ 2021 Emma Raducanu tham dự từ vòng loại.

Vòng loại Mỹ Mở rộng khởi tranh hôm nay 19/8. Các tay vợt cần thắng ba trận vòng loại để góp mặt ở vòng đấu chính bắt đầu từ 26/8. Lễ bốc thăm phân nhánh diễn ra ngày 22/8.

Vy Anh