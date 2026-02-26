Mỹ mở đường cho dầu mỏ Venezuela tới Cuba

Mỹ cho biết sẽ cấp phép cho các công ty muốn bán lại dầu của Venezuela cho Cuba nhằm giảm tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng tại quốc đảo.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 25/2 thông báo các giao dịch dầu mỏ được thực hiện theo giấy phép này phải "hỗ trợ người dân Cuba, bao gồm cả khu vực tư nhân", trong khi các giao dịch liên quan hoặc mang lại lợi ích cho quân đội, cơ quan chính phủ của Cuba sẽ không được phép.

Các bên xin cấp phép xuất khẩu dầu Venezuela sang Cuba không nhất thiết phải có pháp nhân tại Mỹ. Những hạn chế trong giấy phép được cấp hồi tháng 1 về việc xuất khẩu dầu Venezuela sẽ không áp dụng đối với Cuba.

Trước đó, Cục Công nghiệp và An ninh Mỹ đã ban hành hướng dẫn cho phép xuất khẩu và tái xuất khẩu khí đốt cũng như sản phẩm dầu mỏ của Mỹ sang các thực thể thuộc khu vực tư nhân đủ điều kiện tại Cuba.

Các tàu neo đậu tại cầu cảng của nhà máy lọc dầu Nico Lopez ở Vịnh Havana, Cuba ngày 25/2. Ảnh: Reuters

Chính phủ Cuba kiểm soát việc phân phối nhiên liệu và cung cấp điện thông qua doanh nghiệp nhà nước, song các đối tượng sử dụng nhiên liệu cũng bao gồm các hãng hàng không tư nhân và công ty khác.

Hơn 25 năm qua, Venezuela là nhà cung cấp dầu thô và nhiên liệu chính cho Cuba thông qua thỏa thuận song phương, chủ yếu dựa trên hình thức trao đổi hàng hóa và dịch vụ.

Tuy nhiên, sau khi tiến hành chiến dịch đột kích bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 3/1, Mỹ kiểm soát chặt chẽ xuất khẩu dầu của quốc gia Nam Mỹ này, đồng nghĩa nguồn cung dầu tới Cuba cũng bị chấm dứt.

Mexico, từng nổi lên là nhà cung cấp thay thế dầu cho Cuba, cũng đã ngừng vận chuyển sang quốc đảo Caribe này kể từ khi một lô nhiên liệu cập cảng Havana vào tháng 1, theo dữ liệu vận tải biển.

Cuba sau đó đối mặt cuộc khủng hoảng năng lượng, ảnh hưởng đến phát điện và nhiên liệu cho phương tiện giao thông, hộ gia đình cũng như ngành hàng không.

Các tập đoàn thương mại năng lượng Vitol có trụ sở tại Hà Lan và Trafigura có trụ sở tại Singapore hiện xử lý phần lớn hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela, với hàng triệu thùng được xuất sang Mỹ, châu Âu và Ấn Độ, cùng hàng triệu thùng khác được lưu trữ tại các cảng ở Caribe để bán lại.

Huyền Lê (Theo Reuters)