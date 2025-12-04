Mỹ mở đợt truy quét nhập cư lớn ở New Orleans

Bộ An ninh Nội địa Mỹ mở chiến dịch truy quét nhập cư quy mô lớn tại New Orleans, cáo buộc đây là nơi trú ẩn của "những kẻ tệ hại nhất".

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 3/12 tuyên bố bắt đầu triển khai chiến dịch lớn tại New Orleans, bang Louisiana, nhằm truy tìm và trục xuất người nhập cư trái phép. Bộ trưởng Kristi Noem tuyên bố các đặc vụ liên bang đã hiện diện ở thành phố để loại bỏ "những thành phần tệ hại nhất trong số những kẻ tệ hại".

Bà Noem gọi đây là "thành phố trú ẩn" của người nhập cư bất hợp pháp, cáo buộc các chính trị gia địa phương phớt lờ pháp luật, đồng thời khẳng định Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) sẽ mạnh tay trấn áp.

Trợ lý Bộ trưởng DHS Tricia McLaughlin mô tả mục tiêu mà các đặc vụ nhắm đến trong chiến dịch truy quét là tội phạm nước ngoài cư trú bất hợp pháp, đang bị truy nã vì các tội danh như xâm nhập gia cư, cướp có vũ trang, trộm cắp xe và cưỡng hiếp.

Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry, thành viên đảng Cộng hòa, đã lên tiếng ủng hộ nỗ lực này trên đài phát thanh địa phương. Trước đó một ngày, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ sớm điều Vệ binh Quốc gia đến New Orleans theo đề nghị hỗ trợ từ Thống đốc bang.

Đặc vụ liên bang tại New Orleans hôm 3/12. Ảnh: Reuters

New Orleans là nơi tiếp nhận nhiều người Mỹ Latin sau bão Katrina năm 2005, khi nhiều lao động nhập cư đổ về đây để tham gia các dự án tái thiết thành phố. Hiện tại, nhóm này chiếm hơn 20% dân số tại hạt Jefferson.

Tân Thị trưởng New Orleans Helena Moreno, thành viên đảng Dân chủ, bày tỏ lo ngại sâu sắc trước chiến dịch truy quét mới của DHS.

Dù ủng hộ loại bỏ tội phạm bạo lực, bà Moreno lo ngại lực lượng hành pháp sẽ cố tình nhắm vào người da màu và có khả năng vi phạm các quy trình tố tụng. Bà cũng chỉ trích các chiến dịch truy quét nhập cư thiếu minh bạch, khi đặc vụ che kín mặt, gây khó khăn cho việc nhận diện và gây bất an cho cộng đồng.

Ủy viên hội đồng thành phố Lesli Harris chia sẻ với CNN rằng chiến dịch đang gây hoang mang tột độ khi nhắm vào cả những người cư trú hợp pháp, các bà mẹ và học sinh trung học. Theo báo cáo tháng 11 của Viện Cato, trong hai tháng qua, chỉ 5% số người nhập cư bị bắt có tiền án bạo lực, trong khi 73% không có bất kỳ tiền án tiền sự nào.

Abby, chủ một nhà hàng ở New Orleans, đã phải kê giường tạm để người thân ngủ lại ngay tại chỗ làm, tránh nguy cơ bị đặc vụ liên bang chặn bắt khi di chuyển trên đường. Gia đình Abby đến Mỹ từ Mexico 20 năm trước nhưng vẫn chưa có tư cách pháp nhân. Cô lo sợ mình bị tách khỏi cậu con trai 10 tuổi mang quốc tịch Mỹ.

"Không phải tất cả chúng tôi đều là tội phạm. Chúng tôi là những người làm việc chăm chỉ", Abby nói.

Abby, chủ nhà hàng tại New Orleans, thu xếp giường ngủ cho người thân tại nơi làm việc, tránh nguy cơ bị ICE chặn bắt trên đường. Ảnh: Reuters

Rachel Taber, tình nguyện viên của nhóm Union Migrante bảo vệ quyền lợi cho người nhập cư, cho biết hoạt động kinh doanh tại thành phố "như tê liệt" sau khi chiến dịch truy quét bắt đầu. Nhiều người lao động lẫn học sinh không dám ra khỏi nhà, do lo ngại bị bắt.

"Mọi người bị đặt vào tình cảnh buộc phải lựa chọn giữa công việc và gia đình", Taber nói.

Union Migrante đã đăng nhiều video cho thấy đặc vụ biên phòng tra hỏi và bắt công nhân tại các cửa hàng vật liệu xây dựng ở New Orleans. Taber ghi nhận ít nhất 10 vụ bắt giữ trong ngày đầu tiên của chiến dịch.

Bất chấp phản ứng lo ngại, Gregory Bovino, quan chức Biên phòng Mỹ dẫn đầu chiến dịch ở New Orleans và từng chỉ đạo các đợt truy quét tại Los Angeles cùng Chicago, vẫn khẳng định họ chỉ "bắt giữ những tội phạm không nên có mặt ở đây" và ca ngợi sự hợp tác của lực lượng hành pháp bang Louisiana.

Thanh Danh (Theo Reuters, France24)