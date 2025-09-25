Mỹ mở cuộc điều tra thêm hàng loạt sản phẩm nhập khẩu

Bộ Thương mại Mỹ đang điều tra nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia nếu nhập khẩu đồ bảo hộ, vật tư y tế, robot và máy công nghiệp.

Cuộc điều tra được thực hiện từ ngày 2/9, theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại 1962, nhưng đến 24/9 mới công khai.

Kết quả cuộc điều tra này có thể được dùng làm căn cứ để nâng thuế nhập khẩu với nhiều sản phẩm như khẩu trang, xi lanh, máy bơm truyền dịch, robot, hoặc các loại máy móc (hệ thống cơ khí điều khiển bằng máy tính lập trình và máy dập, ép công nghiệp).

Bộ Thương mại Mỹ yêu cầu các công ty dự báo chi tiết nhu cầu robot và máy công nghiệp, cũng như "mức độ đáp ứng của hoạt động sản xuất trong nước" và vai trò chuỗi cung ứng nước ngoài, đặc biệt là nước xuất khẩu lớn như Trung Quốc. Doanh nghiệp cũng phải đánh giá "tác động của các khoản trợ cấp và hành vi thương mại bất hợp lý từ chính phủ nước ngoài".

Cánh tay robot trong một kho hàng của Amazon ở Maryland (Mỹ). Ảnh: Reuters

Các loại hàng hóa khác cũng có thể chịu thuế gồm khẩu trang phẫu thuật, khẩu trang N95, găng tay, áo choàng bảo hộ và các dụng cụ, vật tư y tế khác như túi truyền dịch, băng gạc, chỉ khâu, xe lăn, nạng và giường bệnh.

Hiện tại, dược phẩm và thiết bị bay không người lái cũng đang bị điều tra theo Mục 232 từ tháng 4. Đầu tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có kế hoạch áp thuế nhập khẩu với dược phẩm tới 250% - mức cao nhất ông từng đưa ra.

Trong nhiệm kỳ 2 của ông Trump, Bộ Thương mại Mỹ đã mở nhiều cuộc điều tra với sản phẩm nhập khẩu, để đánh giá nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia. Đó là turbine gió, máy bay, sản phẩm bán dẫn, xe tải hạng nặng, polysilicon, đồng, gỗ, gỗ xẻ và khoáng sản chiến lược.

Thuế nhập khẩu hiện là trọng tâm chính sách kinh tế và an ninh quốc gia của ông Trump. Chỉ trong vài tháng, Tổng thống Mỹ đã áp thuế với hầu hết đối tác thương mại. Ông cũng áp thuế riêng với nhiều sản phẩm, từ nhôm, thép, ôtô và linh kiện.

Hà Thu (theo Reuters)