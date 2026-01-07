Mỹ mở chiến dịch truy quét trục xuất 'lớn nhất lịch sử'

Bộ An ninh Nội địa Mỹ huy động 2.000 đặc vụ ICE đến bang Minnesota cho chiến dịch thực thi luật di trú với quy mô lớn chưa từng thấy.

"Chiến dịch lớn nhất lịch sử của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đang diễn ra tại Minnesota", cơ quan này cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 6/1.

Người phát ngôn DHS Tricia McLaughlin cho biết cơ quan này đã bắt giữ hơn 1.000 người với cáo buộc phạm các tội nghiêm trọng, song từ chối công bố đầy đủ quy mô và chi tiết chiến dịch truy quét với lý do "bảo đảm an toàn cho các đặc vụ".

Một quan chức Mỹ giấu tên và một nguồn thạo tin tiết lộ DHS đã điều động 2.000 đặc vụ thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) cho chiến dịch, chủ yếu hoạt động tại khu vực đô thị Minneapolis và St. Paul.

Khoảng 3/4 lực lượng tham gia đến từ đơn vị Thực thi và Trục xuất của ICE, bên cạnh các đặc vụ ICE chuyên điều tra về gian lận, buôn người và lao động trái phép, cùng lực lượng Hải quan và Biên phòng Mỹ.

Đặc vụ ICE thẩm vấn một tài xế tại Minneapolis, bang Minnesota, tháng 12/2025. Ảnh: AFP

Các tổ chức bảo vệ quyền của người nhập cư và một số quan chức địa phương đã ghi nhận hoạt động của đặc vụ liên bang gia tăng đột biến trong ngày 7/1, đặc biệt quanh thành phố St. Paul. Nhiều phương tiện của ICE đã dừng xe cộ trên đường để kiểm tra, cũng như xuất hiện bên ngoài các cơ sở kinh doanh và khu căn hộ.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cũng có mặt và đi cùng các đặc vụ ICE trong ít nhất một vụ bắt giữ. Hình ảnh được công bố cho thấy bà Noem mặc áo chống đạn, chứng kiến nhóm đặc vụ còng tay một người đàn ông tại St. Paul, nói rằng người này "sẽ phải chịu trách nhiệm về những hành động phạm pháp".

DHS sau đó cho biết nghi phạm là công dân Ecuador, bị truy nã tại quê nhà và bang Connecticut với nhiều cáo buộc, trong đó có tội giết người và xâm hại tình dục.

Chiến dịch truy quét trục xuất được tiến hành giữa lúc chính quyền bang Minnesota hứng chịu nhiều chỉ trích từ chính quyền Tổng thống Donald Trump và giới chức đảng Cộng hòa vì hàng loạt vụ gian lận phúc lợi liên quan người nhập cư từ Somalia.

Thống đốc Tim Walz, thành viên đảng Dân chủ, chỉ trích đợt tăng cường đặc vụ liên bang là "cuộc chiến chống lại bang Minnesota", cho rằng lực lượng thực thi nhập cư không hợp tác với chính quyền bang và đang phô trương sức mạnh. Nhiều cư dân địa phương cho biết bầu không khí lo lắng đã bao trùm khu vực, đặc biệt trong cộng đồng gốc Somalia.

Thanh Danh (Theo AP, Hill)