Mỹ lo ngại Trung Quốc do thám qua thiết bị bí mật trong cần cẩu

Một số cần cầu Trung Quốc đang hoạt động tại cảng biển Mỹ được cho là đã lắp thiết bị công nghệ bí mật để dùng cho hoạt động gián điệp.

Theo một cuộc điều tra của Quốc hội Mỹ, cần cẩu được chế tạo bởi nhà sản xuất Trung Quốc ZPMC được coi là rủi ro an ninh khi có hơn 12 modem di động có thể điều khiển từ xa đã được tìm thấy trong cần cẩu.

WSJ cho biết một số modem được sử dụng cho các chức năng vận hành của cần cẩu, như khả năng giám sát và theo dõi bảo trì từ xa. Tuy nhiên, theo nhà điều tra và tài liệu mà trang này thu thập được, các cảng biển Mỹ đang sử dụng cần cẩu ZPMC không yêu cầu trang bị chức năng đó. Một cảng biển từng báo cáo với quốc hội vào tháng 12/2023 về sự tồn tại của modem nhưng không biết chúng được sử dụng để làm gì.

Cần cẩu của ZPMC tại cảng Charleston, South Carolina. Ảnh: ZPMC

Mark Green, Chủ tịch Ủy ban An ninh nội địa Hạ viện, cơ quan điều tra các mối đe dọa an ninh hàng hải, cho biết Trung Quốc đang tìm mọi cơ hội để thu thập thông tin tình báo có giá trị và khai thác lỗ hổng bằng cách thâm nhập một cách có hệ thống vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ.

Hiện nay, khoảng 80% cần cẩu đưa container từ tàu vào bờ được sử dụng tại các cảng của Mỹ là do ZPMC sản xuất. Sự lo ngại đã bắt đầu từ năm 2021 khi thiết bị thu thập thông tin tình báo được phát hiện trên một tàu vận chuyển cần cẩu vào Baltimore.

Chính quyền tổng thống Mỹ Biden hồi tháng 2 nói sẽ đầu tư 20 tỷ USD để thay thế cần cẩu do nước ngoài chế tạo bằng sản phẩm của Mỹ trong 5 năm tới.

Đại diện đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho rằng cáo buộc về việc cần cẩu do Trung Quốc sản xuất gây rủi ro an ninh là hoàn toàn hoang tưởng và lạm dụng quyền lực quốc gia để cản trở hợp tác kinh tế và thương mại bình thường. ZPMC cũng đăng lên trang chủ của công ty vào tháng 3/2023 rằng họ luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy định và luật pháp của các quốc gia mà mình phân phối sản phẩm. Trong khi đó, Hiệp hội cảng vụ Mỹ cho biết chưa tìm ra vi phạm an ninh nào liên quan đến cần cẩu của Trung Quốc.

Huy Đức