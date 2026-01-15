Mỹ Linh nhớ thời đôi mươi đi hát

Năm 18 tuổi, ngày ngày ca sĩ Mỹ Linh vừa đi học vừa đạp xe 10 km tới điểm diễn, kiếm tiền trang trải cuộc sống, phụ giúp gia đình.

Trên trang cá nhân, ca sĩ gây chú ý khi đăng video biểu diễn tại một buổi tiệc năm 1993. Khi ấy, diva để tóc ngang vai, mặc váy màu cam. "Đây là video tôi được mời hát sinh nhật, được gia đình ghi lại. Cái váy hồi đó mua ở đường Trần Nhân Tông cũng rẻ thôi, là bộ diện nhất", Mỹ Linh chú thích. Hình ảnh mộc mạc gợi lại nhiều ký ức đẹp trong lòng khán giả. Nhiều người cho biết theo dõi Mỹ Linh từ những năm đầu thập niên 1990, qua các chương trình ca nhạc truyền hình và đặc biệt là SV96 - cột mốc đưa tên tuổi ca sĩ đến gần hơn với khán giả trẻ.

Mỹ Linh hát năm 18 tuổi Mỹ Linh hát "Cho con" (nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu) trong tiệc sinh nhật năm 1993.

Sinh ra trong gia đình bố mẹ là công nhân nhưng Mỹ Linh sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ nhỏ. Năm 1991, chị dự thi Giọng hát hay Phổ thông trung học toàn quốc, được nhạc sĩ Duy Quang gợi ý thi vào Nhạc viện Hà Nội. Thời sinh viên, ca sĩ hát trong ban nhạc Hoa Sữa, tham gia nhiều cuộc thi cho sinh viên, đi làm thêm để phụ giúp bố mẹ.

Ca sĩ cho biết từng nhận hát tại một du thuyền sang trọng trên Hồ Tây. Bất kể nắng hay mưa, chị đều đặn đạp xe quãng đường khoảng 10 km để có mặt đúng giờ biểu diễn. Mức thù lao không cao song thỉnh thoảng chị được khách thưởng thêm tiền nếu hát hay. Sau một thời gian, Mỹ Linh chuyển sang hát lót ở một vũ trường trên phố Kim Liên. Ngày ngày, chị đến sớm để chờ. Nếu ca sĩ chính đến muộn, chị mới được lên biểu diễn. Bù lại, cát-xê diễn vũ trường khá cao, khoảng 30 USD vào năm 1994.

Ca sĩ Mỹ Linh trong MV "Thì thầm mùa xuân" của Đài Truyền hình Việt Nam năm 1993. Ảnh: Tư liệu

Năm 18 tuổi, ca sĩ có bản hit đầu tiên trong sự nghiệp - Thì thầm mùa xuân và Ngây thơ (nhạc sĩ Ngọc Châu). Lần đầu tiên quay video ca nhạc cho Đài Truyền hình Việt Nam, chị nhớ mình "cứng như một cây gỗ".

Tại SV96, Mỹ Linh khi ấy là khán giả cổ vũ cho đội thi của nhạc viện Hà Nội nhưng được mời lên sân khấu. Khi được nhiều người yêu cầu hát, chị chọn bài Hà Nội đêm trở gió của nhạc sĩ Trọng Đài.

Mỹ Linh hát 'Thì thầm mùa xuân' năm 1997 MV "Thì thầm mùa xuân" (1997). Video: Phương Nam Phim

Khi đã có chỗ đứng nhất định tại Hà Nội, kiếm được thu nhập khá từ việc hát ở các vũ trường, Mỹ Linh vào TP HCM tìm hướng phát triển mới. Quyết định từng khiến không ít bạn bè nghi ngờ, thậm chí chê cười. Nhưng ca sĩ cho rằng việc tiếp tục ở lại khiến sự nghiệp khó đi xa. "Tôi không thể vùi đời ở đây được. Đến khi 30 tuổi, chắc chẳng ai mời tôi hát ở những chỗ như thế này", Mỹ Linh từng nói. Chị lên tàu từ Hà Nội, sống cảnh ăn nhờ ở đậu nhà bạn bè suốt nhiều tháng. Chuyến Nam tiến mang đến những cơ hội quan trọng cho ca sĩ, trong đó có việc được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn biên tập cuốn băng VHS Tiếng hát Mỹ Linh, Phương Nam phát hành.

Năm 1997, Mỹ Linh gặp các nhạc sĩ Anh Quân, Huy Tuấn - khi họ vừa trở về từ châu Âu - cùng những thành viên ban nhạc Anh Em. Một năm sau, chị ra mắt album Tóc ngắn, tạo hiệu ứng mạnh mẽ ngoài mong đợi và thực hiện tour diễn xuyên Việt đầu tiên trong sự nghiệp.

Ca sĩ Mỹ Linh năm 1997. Ảnh: Tư liệu

Nói về mái tóc ngắn trở thành thương hiệu, Mỹ Linh cho biết đó là gợi ý của ca sĩ Thanh Lam. Trong một lần đi làm tóc cùng nhau, Thanh Lam đưa cho đàn em xem hình ảnh ca sĩ Mỹ Toni Braxton và nói: "Mặt cô này có nét giống mày lắm, thử kiểu tóc này đi, biết đâu lại hay". Những ngày đầu chưa quen với diện mạo mới, Mỹ Linh thường xuyên đội mũ kín mít khi ra ngoài.

Ở tuổi 51, nghệ sĩ vẫn bền bỉ hoạt động âm nhạc. Chị sống hạnh phúc bên chồng - nhạc sĩ Anh Quân - sau 28 năm kết hôn. Con gái chị - Mỹ Anh - nối nghiệp mẹ, là gương mặt Gen Z nổi bật.

Mỹ Linh được coi là diva dòng nhạc nhẹ nhờ hàng loạt ca khúc như Hương ngọc lan (Anh Quân), Trên đỉnh Phù Vân (Phó Đức Phương). Năm 1993, chị đoạt giải Ca sĩ trẻ ấn tượng nhất trong Liên hoan các ban nhạc toàn quốc với bài Thì thầm mùa xuân (Ngọc Châu). Năm 1998, Mỹ Linh lập gia đình với nhạc sĩ Anh Quân, đánh dấu thay đổi phong cách âm nhạc với album Tóc ngắn, Made in Vietnam, Chat với Mozart, Để tình yêu hát, Tóc ngắn Acoustic - Một ngày. Những năm gần đây, ca sĩ chủ yếu tập trung công việc giảng dạy, đào tạo. Năm 2023, Mỹ Linh được khán giả yêu thích ở Đạp gió 2023 bởi sự "lăn xả" trên sân khấu.

Hà Thu