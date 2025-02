Ca sĩ Mỹ Linh, Anh Tú khiến người nghe rơi nước mắt khi hòa giọng "Đi đâu để thấy hoa bay", nói về sự hy sinh của người cha.

Tiết mục là điểm nhấn trong tập 11 series Xuân hạ thu đông rồi lại xuân mùa 3 với chủ đề Hồi nhỏ, tui... Nhạc phẩm do ca sĩ Hoàng Dũng sáng tác năm 2017 tại một cuộc thi, dành tặng người cha đã mất lúc anh mới sáu tuổi.

Mỹ Linh, Anh Tú gây xúc động khi hát về cha Màn song ca của Mỹ Linh, Anh Tú. Video: Ban tổ chức cung cấp

Nội dung bài hát nói về ký ức tuổi thơ bên cha với những câu: "Con đi đâu để thấy hoa bay giữa trời. Cha lênh đênh ngày tháng mây trôi. Sông đưa nôi và suối thay cha câu ru hời. Con lớn lên cùng nắng trên vai. Cha vui như cánh hoa phai giữa trời".

Mỹ Linh muốn tặng ca khúc đến người cha quá cố. Trong show, cô kể ông từng vất vả mưu sinh để lo cho gia đình. "Một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi là ngồi trên vai cha ngắm nhìn cả thế giới", Mỹ Linh nói. Ở tuổi 50, trải qua thử thách lẫn gặt hái thành công trong sự nghiệp, diva nói ký ức tuổi thơ sẽ theo cô đến hết cuộc đời.

Anh Tú cho biết nhiều cảm xúc trong lần đầu song ca đàn chị. Khi hát, anh nhớ về ngày bé cùng cha rong ruổi trên đường làng. Dịp Tết Ất Tỵ, ca sĩ gây chú ý khi cùng ông quay nhiều video vui nhộn, hút hàng chục triệu view trên mạng xã hội.

Anh Tú quay video hài cùng bố khi về quê Anh Tú quay video hài cùng cha khi về quê đón Tết. Video: Nhân vật cung cấp

Bùi Công Nam - ca sĩ tham gia show - bật khóc khi hai đồng nghiệp cất giọng. "Càng lớn, đi làm nhiều nên tôi ít có cơ hội gặp ba. Mỗi lần về nhà, nhìn thấy tóc cha mẹ bạc, nếp nhăn cũng nhiều hơn, tôi sợ thời gian trôi nhanh", anh nói.

Bùi Công Nam (ngồi bên trái hàng đầu) gục mặt khóc khi nghe đồng nghiệp hát ca khúc về cha. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Video ca khúc đang nhận nhiều lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Một khán giả bày tỏ sự đồng cảm qua bình luận: "Hồi nhỏ, tôi cứ tưởng ba chỉ đi xa một chút rồi sẽ về. Lớn lên, tôi mới biết có những người chỉ còn gặp lại trong giấc mơ".

Xuân hạ thu đông rồi lại xuân gây chú ý với giới trẻ trong hai năm qua. Xuất phát từ mong muốn "mang âm nhạc chữa lành tâm hồn", dự án xây dựng các sân khấu live tại nhiều địa điểm trong và ngoài nước. Nhiều tiết mục của show như Đôi bờ (Trúc Nhân thể hiện), Giữa đại lộ Đông Tây (Uyên Linh), Đến giờ cơm (Ái Phương), mashup Ngày chưa giông bão - Always Remember Us This Way (Hòa Minzy, Văn Mai Hương) hút hàng chục đến trăm triệu view, vào top thịnh hành trên YouTube.

