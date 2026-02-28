Mỹ liệt Iran vào danh sách đen

Ngoại trưởng Rubio thông báo Mỹ sẽ coi Iran là quốc gia bảo trợ hoạt động giam giữ sai trái, loại danh sách đen mới có thể dẫn tới lệnh cấm đi lại.

"Chính quyền Iran phải ngừng bắt giữ con tin và thả tất cả người Mỹ bị giam giữ bất công ở quốc gia này. Đây là những bước đi có thể giúp chấm dứt quyết định và các hành động liên quan", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói ngày 27/2, sau khi liệt Iran vào danh sách "quốc gia bảo trợ hoạt động giam giữ sai trái".

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 9/2025 ký sắc lệnh hành pháp tạo danh sách đen các quốc gia "giam giữ sai trái", tương tự danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố.

Iran là quốc gia đầu tiên bị liệt vào danh sách đen mới này. Tehran những năm gần đây đã bắt giữ một số người Mỹ, thường là người mang hai quốc tịch mà chính phủ Iran coi là công dân.

Ông Rubio tuyên bố Washington có thể ra lệnh cấm công dân dùng hộ chiếu Mỹ tới Iran nếu Tehran không có động thái khắc phục tình hình.

Mỹ hiện chỉ cấm công dân đến một quốc gia duy nhất là Triều Tiên. Nhiều người Mỹ gốc Iran vẫn thường xuyên tới Iran, dù hai nước không duy trì quan hệ ngoại giao kể từ năm 1980.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trả lời báo chí tại sân bay Basseterre, quốc đảo St. Kitts and Nevis hôm 25/2. Ảnh: AP

"Người Mỹ không nên tới Iran vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi công dân Mỹ hiện ở Iran rời đi ngay lập tức", ông Rubio nói.

Động thái diễn ra giữa lúc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông và đang cân nhắc hành động quân sự nếu Iran không đạt thỏa thuận về chương trình hạt nhân.

Tổng thống Trump cùng ngày bày tỏ thất vọng với lập trường của Iran trong các vòng đàm phán mới tại Thụy Sĩ, cho rằng Tehran "không sẵn lòng cho những gì chúng tôi cần".

"Chúng tôi không thực sự hài lòng với cách họ đàm phán. Họ không thể có vũ khí hạt nhân", ông nói, thêm rằng Mỹ muốn Iran "không làm giàu uranium" có thể sử dụng để chế tạo bom hạt nhân.

Vị trí các chiến hạm và căn cứ Mỹ ở Trung Đông. Đồ họa: Washington Post

Oman, quốc gia làm trung gian đàm phán giữa Mỹ và Iran, cho hay Tehran đã đồng ý không tích trữ bất kỳ loại uranium nào và sẽ chuyển hóa lượng uranium dự trữ hiện tại thành nhiên liệu.

"Nếu mục tiêu cuối cùng là đảm bảo rằng Iran vĩnh viễn không thể có bom hạt nhân, tôi nghĩ chúng ta đã giải quyết được vấn đề đó thông qua các cuộc đàm phán và đạt được bước đột phá quan trọng chưa từng thấy", Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi nói.

Ông Albusaidi thêm rằng "thỏa thuận có thể trong tầm tay", nhận định sẽ cần 3 tháng để hoàn tất một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay Ngoại trưởng Rubio dự kiến tới Israel để thảo luận về vấn đề Iran vào ngày 2/3. Đại sứ quán Mỹ trước đó thông báo cho phép nhân viên không thiết yếu và gia đình họ rời Israel do "những rủi ro an ninh".

Thanh Tâm (Theo AFP, Reuters)