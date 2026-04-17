Mỹ lắp lồng chống drone cho radar cảnh giới

Ảnh mới công bố cho thấy radar cảnh giới ở đại sứ quán Mỹ tại Baghdad đã được lắp lồng thép, dường như để đối phó drone tự sát.

OSINT Technical, tài khoản mạng xã hội X chuyên phân tích dữ liệu tình báo mở, ngày 16/4 công bố ảnh chụp cho thấy radar cảnh giới Giraffe 1X chuyên phát hiện máy bay không người lái (UAV), thường bố trí trên nóc đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad của Iraq, đã được thay thế.

Tổ hợp mới được bọc kín bằng khung thép và dường như có cả lưới chăng bên ngoài, nhiều khả năng nhằm chống thiết bị bay không người lái (drone) tự sát của đối phương. Chưa rõ bộ phận này ảnh hưởng thế nào đến năng lực hoạt động của radar.

Radar trên nóc đại sứ quán Mỹ tại Baghdad được lắp lồng chống drone trong ảnh công bố ngày 16/4. Ảnh: X/OSINT Technical

Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad bị drone tập kích ngày 14/3, gây ra vụ cháy tại vị trí lắp đặt radar Giraffe 1X. Ảnh chụp công bố sau đó cho thấy hai nhân viên đại sứ quán kiểm tra thiệt hại, bên cạnh họ là đài radar cháy đen và mái vòm bảo vệ bị vỡ tung.

Sau khi chiến sự bùng phát ngày 28/2, Iran đã tấn công nhiều căn cứ và hạ tầng của Mỹ tại Trung Đông để trả đũa. Đại sứ quán Mỹ tại Iraq, một trong những cơ sở ngoại giao lớn nhất của Washington trên thế giới, nhiều lần bị các nhóm dân quân thân Iran tập kích.

Giraffe 1X là radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) hạng nhẹ đa chức năng, có tầm hoạt động 75-100 km tùy biến thể. Hệ thống này có tính cơ động cao, phù hợp với các đơn vị quy mô nhỏ và có thể triển khai nhanh chóng.

Radar Giraffe 1X cháy đen sau khi đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tập kích ngày 14/3. Ảnh: AP

Radar Giraffe 1X chuyên cung cấp dữ liệu giám sát vùng trời và mặt đất ở cấp độ chiến thuật, với nhiệm vụ chính là phát hiện và phân loại vật thể nhỏ, bay chậm và thấp như UAV. Giraffe 1X sau đó chuyển dữ liệu để các hệ thống phòng không tầm ngắn đánh chặn mục tiêu.

Mỗi tổ hợp Giraffe 1X có giá khoảng 2,3 triệu USD vào năm 2023. Tập đoàn Saab của Thụy Điển, đơn vị chế tạo Giraffe 1X, tháng 10/2025 thông báo nhận được đơn hàng mua radar Giraffe 1X trị giá 46 triệu USD từ lục quân Mỹ.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, CNN)