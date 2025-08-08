Mỹ kỳ vọng thu 50 tỷ USD mỗi tháng từ thuế nhập khẩu

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick ước tính nước này sẽ thu về hơn 50 tỷ USD mỗi tháng từ thuế nhập khẩu.

Phát biểu này được ông Howard Lutnick chia sẻ hôm 7/8, theo đó mức thuế thu về tăng mạnh so với con số dự kiến 30 tỷ USD hồi tháng trước, do việc áp dụng thuế suất cao hơn với hàng hóa từ hàng chục quốc gia chính thức có hiệu lực.

"Tiếp theo sẽ là thuế với chip bán dẫn, dược phẩm và nhiều mặt hàng khác - tất cả sẽ mang lại nguồn thu thuế bổ sung", ông Lutnick nói trong cuộc phỏng vấn với Fox Business Network.

Theo đó, các mức thuế nhập khẩu mới do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố đã có hiệu lực vào ngày 7/8, nâng mức thuế trung bình của Mỹ lên cao nhất trong một thế kỷ. Các quốc gia bị áp thuế dao động từ 10% đến 50%.

Hôm 6/8, ông Trump cũng công bố kế hoạch đánh thuế khoảng 100% với chip bán dẫn nhập khẩu nếu các nhà sản xuất không cam kết xây dựng nhà máy tại Mỹ. Ngoài ra, thuế với dược phẩm nhập khẩu cũng sẽ được áp dụng ở mức thấp ban đầu và tăng dần lên tới 250% qua thời gian.

Chi tiết các mức thuế này sẽ được công bố trong vài tuần tới sau khi Bộ Thương mại Mỹ hoàn tất điều tra về tác động của các mặt hàng nhập khẩu này đối với an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick trong cuộc họp ngày 5/6. Ảnh: Reuters

Ông Lutnick cho biết các công ty có thể được miễn trừ thuế chip nếu nộp kế hoạch xây dựng nhà máy tại Mỹ, và kế hoạch này sẽ được giám sát bởi bên kiểm toán độc lập.

"Mục tiêu của Trump là đưa sản xuất chip quay trở lại Mỹ", ông nói, đồng thời dự đoán sáng kiến này có thể thu hút khoảng 1.000 tỷ USD đầu tư để thúc đẩy sản xuất trong nước.

Một số thỏa thuận miễn trừ đã được thống nhất, bao gồm với Liên minh châu Âu - đồng ý mức thuế 15% với phần lớn hàng xuất khẩu, trong đó có chip. Nhật Bản cũng xác nhận Mỹ sẽ không áp dụng mức thuế cao hơn so với các quốc gia khác.

Nỗ lực tăng cường sản xuất chip nội địa không phải là điều mới. Năm 2022, Quốc hội Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden đã thông qua chương trình trợ cấp 52,7 tỷ USD cho lĩnh vực sản xuất và nghiên cứu chất bán dẫn. Đến năm ngoái, cả 5 tập đoàn chip hàng đầu thế giới đều đã cam kết xây dựng nhà máy tại Mỹ.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, nước này chỉ sản xuất 12% sản lượng chip bán dẫn toàn cầu trong năm ngoái, giảm mạnh so với mức 40% vào 1990.

Khi được hỏi về các cuộc đàm phán riêng rẽ với Trung Quốc nhằm gia hạn thỏa thuận đình chiến thuế quan dự kiến hết hiệu lực vào ngày 12/8, ông Lutnick cho biết khả năng đạt được thỏa thuận là có thể xảy ra.

"Tôi nghĩ việc này sẽ do nhóm đàm phán thương mại và Tổng thống quyết định, nhưng có vẻ họ sẽ đạt được thỏa thuận và gia hạn thêm 90 ngày. Dù vậy, kết quả cuối cùng phụ thuộc vào nhóm đàm phán", ông nói.

Quỳnh Trang (theo Reuters)