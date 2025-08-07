Mỹ bắt đầu áp thuế đối ứng mới với các nước

Hàng hóa nhập khẩu từ hầu hết đối tác thương mại vào Mỹ bắt đầu chịu thuế 10-41% từ hôm nay, theo kế hoạch ông Trump công bố tuần trước.

Từ 0h01 ngày 7/8 (giờ Mỹ), thuế đối ứng với hầu hết đối tác thương mại của Mỹ sẽ áp dụng theo mức mới, dao động 10-41%. Trước đó, phần lớn nền kinh tế chịu mức chung là 10%.

Trước đó, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: "Thuế đối ứng có hiệu lực từ nửa đêm nay. Hàng tỷ USD, chủ yếu từ các nước đã lợi dụng Mỹ suốt nhiều năm qua, sẽ đổ về đây".

Ngày 31/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh điều chỉnh thuế đối ứng với hàng chục đối tác thương mại, trừ Canada, Mexico và Trung Quốc. Theo đó, mức cao nhất áp dụng với Syria (41%). Lào và Myanmar chịu 40% khi xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ. Anh, Brazil thuộc nhóm thấp nhất, khi chỉ bị áp thuế 10%.

Thuế với Ấn Độ sẽ vẫn áp dụng 25%, do mức mới 50% có hiệu lực từ ngày 27/8.

Trong khi đó, thuế với Canada hiện là 35%. Trung Quốc vẫn chịu mức 30% cho đến ngày 12/8, theo thỏa thuận trước đó giữa hai nước.

Nhìn chung, mức thuế mới công bố hầu hết bằng hoặc thấp hơn mức cũ. Một quan chức Mỹ khi đó giải thích rằng các nước có thâm hụt thương mại với Mỹ sẽ chịu thuế 10%. Các nước có thặng dư nhỏ với Mỹ bị áp thuế 15%. Người này cũng cho biết Nhà Trắng đang hoàn thiện các vấn đề liên quan đến xuất xứ hàng hóa, để xác định hàng trung chuyển. Chi tiết sẽ được ban hành trong vài tuần tới.

Sắc lệnh trên được ban hành để điều chỉnh thuế đối ứng ông Trump công bố ngày 2/4. Mức thuế khi đó dao động 10-50%, áp dụng với hơn 180 nền kinh tế. Tổng thống Mỹ cho rằng áp thuế đối ứng sẽ làm cân bằng hoạt động thương mại của Mỹ với các nền kinh tế khác, đồng thời đưa việc làm và sản xuất về trong nước.

Chính quyền Trump dự định áp thuế này từ đầu tháng 4, nhưng sau đó nhiều lần gia hạn để các nước đàm phán thỏa thuận thương mại với Mỹ. Đến nay, Mỹ đã công bố hơn 10 thỏa thuận với các đối tác.

Hà Thu (theo Reuters)