Mỹ ký thỏa thuận đất hiếm với Malaysia

Tổng thống Trump và Thủ tướng Anwar Ibrahim ký thỏa thuận thương mại, thúc đẩy khả năng Mỹ có thể tiếp cận đất hiếm từ Malaysia.

Theo thỏa thuận mới giữa Mỹ và Malaysia hôm 26/10, Kuala Lumpur cam kết "không cấm hoặc áp đặt hạn ngạch xuất khẩu sang Mỹ các khoáng sản quan trọng", đổi lại Washington đồng ý áp dụng mức thuế 19% đối với hàng hóa Malaysia.

"Malaysia đã cam kết không áp đặt bất kỳ hạn chế nào trong việc bán nam châm đất hiếm cho các công ty Mỹ", Nhà Trắng thông báo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tại Kuala Lumpur ngày 26/10. Ảnh: AP

Malaysia cũng cam kết đẩy nhanh phát triển ngành khoáng sản quan trọng thông qua hợp tác với các công ty Mỹ, trong đó có gia hạn giấy phép hoạt động cho các công ty này để tăng năng lực sản xuất.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết thỏa thuận này sẽ giúp hoạt động đầu tư và thương mại khoáng sản quan trọng "tự do, linh hoạt nhất có thể".

"Chúng ta đang sống trong một thế giới mà việc sở hữu những khoáng sản chiến lược rất quan trọng đối với hoạt động sản xuất, công nghệ và nền kinh tế của chúng ta", ông Greer nói.

Năm 2023, Malaysia cho biết họ nắm giữ khoảng 16,2 triệu tấn trữ lượng đất hiếm chưa được khai thác. Nước này từ đầu năm 2024 áp lệnh dừng xuất khẩu đất hiếm thô trên toàn quốc, nhằm khuyến khích chế biến trong nước.

Ngọc Ánh (Theo AFP)