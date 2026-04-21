Mỹ kích hoạt quy trình hoàn thuế nhập khẩu

Hai tháng sau khi Tòa Tối cao bác bỏ nhiều chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Donald Trump, doanh nghiệp Mỹ có thể nộp hồ sơ xin hoàn thuế.

Các công ty nhập khẩu Mỹ hiện có thể được nhận 166 tỷ USD tiền hoàn thuế kèm lãi. Họ bắt đầu được nộp đơn từ ngày 20/4, qua một cổng thông tin mới của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP).

CBP ước tính tiền hoàn sẽ được chi trả trong vòng 60-90 ngày kể từ khi hồ sơ được chấp thuận. Tuy nhiên, thời gian cũng có thể kéo dài hơn nếu hồ sơ cần xem xét thêm.

Ngày 20/2, Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các chính sách thuế nhập khẩu của ông Trump dựa trên Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), gồm thuế đối ứng và mức riêng áp lên Mexico, Canada, Trung Quốc. Các loại thuế này bị dừng thu từ 24/2.

Chương trình hoàn thuế của CBP có tên CAPE, "được thiết kế nhằm gộp các khoản được hoàn theo IEEPA, gồm cả lãi, thay vì xử lý theo từng lô hàng riêng lẻ", CBP cho biết trong thông báo trước đó.

Chỉ các bên được xác định là nhà nhập khẩu chính thức (importer of record) đã nộp thuế, hoặc đại lý hải quan được ủy quyền, mới có thể nộp đơn xin hoàn tiền. Tuy nhiên, không phải tất cả khoản thuế đều đủ điều kiện nộp hồ sơ ngay từ ngày 20/4. Đây chỉ là giai đoạn đầu của chương trình.

Hiện chưa rõ khi nào hệ thống sẽ mở cho toàn bộ các khoản thuế đủ điều kiện hoàn trả. Quá trình này thậm chí có thể kéo dài hơn nữa nếu chính quyền ông Trump có thêm động thái nhằm trì hoãn hoặc giảm quy mô số thuế phải hoàn.

"Có những cơ chế pháp lý khác có thể giúp giảm đáng kể con số này", Kevin Hassett - cố vấn kinh tế Nhà Trắng, cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Fox News.

Hà Thu (theo CNN, Reuters)