Mỹ không tham dự hội nghị G20 tại Nam Phi

Ông Trump tuyên bố Mỹ không cử quan chức tham dự hội nghị G20 tại Nam Phi, tiếp tục cáo buộc nước này đối xử bất công với người da trắng.

"Thật đáng xấu hổ khi G20 được tổ chức tại Nam Phi. Sẽ không có quan chức chính phủ Mỹ nào tham dự chừng nào những vi phạm nhân quyền vẫn còn tiếp diễn", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 7/11.

Hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến tổ chức tại thành phố Johannesburg của Nam Phi vào cuối tháng này. Ông Trump hồi tháng 9 từng thông báo Phó tổng thống JD Vance sẽ thay ông tham gia sự kiện trước khi đưa ra tuyên bố mới.

Ông Trump nói người Afrikaner, hậu duệ của những người định cư châu Âu đầu tiên ở Nam Phi, "đang bị giết hại và tàn sát, đất đai và trang trại của họ đang bị tịch thu bất hợp pháp".

Ông chủ Nhà Trắng cho biết ông mong đợi sự kiện G20 năm 2026 tại Mỹ, dự kiến tổ chức tại chính khu nghỉ dưỡng của ông tại Miami, bang Florida.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 6/11. Ảnh: AP

Quan hệ giữa Mỹ và Nam Phi căng thẳng liên quan tới đạo luật do Tổng thống Cyril Ramaphosa ký hồi tháng 1, quy định có thể thu hồi đất mà không cần bồi thường trong một số trường hợp nhằm phục vụ lợi ích công. Quyền sở hữu đất là vấn đề gây tranh cãi lâu nay ở Nam Phi, bởi đa số đất nông nghiệp vẫn thuộc về những người da trắng trong suốt 30 năm sau khi chế độ apartheid kết thúc.

Khi ông Ramaphosa tới Nhà Trắng hồi tháng 5, ông Trump đã cho phát một đoạn video cáo buộc chính phủ Nam Phi thực hiện chiến dịch chống lại nông dân da trắng. Chính phủ Nam Phi phủ nhận mọi cáo buộc.

Tuần trước, chính quyền ông Trump công bố kế hoạch cắt giảm số người tị nạn được Mỹ tiếp nhận hàng năm xuống mức thấp kỷ lục 7.500 người, trong đó ưu tiên cho người da trắng Nam Phi.

Ngoài vấn đề nông dân da trắng, Mỹ còn bất bình với việc Nam Phi cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng ở Gaza và đệ đơn kiện đồng minh của Washington lên Tòa án Công lý Quốc tế. Chính quyền ông Trump cũng đã áp thuế 30% đối với Nam Phi, được xem là mức cao nhất ở khu vực châu Phi cận Sahara.

Thanh Tâm (Theo AFP)