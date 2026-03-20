Mỹ không nới lỏng hạn chế dầu Nga với Cuba

Bộ Tài chính Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt, cho phép các bên được mua một số lô dầu Nga, nhưng không áp dụng với Cuba.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 19/3 cấp giấy phép chung cho hoạt động vận chuyển và mua bán dầu thô cùng chế phẩm xăng có nguồn gốc từ Nga, với điều kiện chúng được bốc lên tàu trước ngày 12/3. Đây là một phần biện pháp nới lỏng trừng phạt của Mỹ đối với dầu Nga, nhằm ổn định giá dầu và thị trường năng lượng toàn cầu giữa xung đột Trung Đông.

Tài liệu này cũng cập nhật danh sách những nước và vùng lãnh thổ không được áp dụng giấy phép, hay nói cách khác là bị cấm tham gia giao dịch liên quan đến việc bán, vận chuyển hoặc dỡ dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ Nga.

"Giấy phép này không có hiệu lực thi hành đối với mọi giao dịch liên quan những cá nhân đang ở hoặc hoạt động trong khuôn khổ luật pháp tại Iran, Triều Tiên, Cuba và những vùng lãnh thổ tại Ukraine đã được nêu trong sắc lệnh hành pháp số 14065, khu vực Crimea theo sắc lệnh số 13685, hay bất kỳ thực thể nào thuộc sở hữu hoặc kiểm soát hoặc liên doanh với cá nhân đó", tài liệu có đoạn.

Một trạm xăng ở thủ đô Havana, Cuba ngày 9/1/2024. Ảnh: AFP

Đây là bản cập nhật của giấy phép được ban hành trước đó một tuần, sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Washington sẽ cho phép các bên được mua dầu Nga với điều kiện chúng được bốc lên tàu trước hoặc trong ngày 12/3.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump trong thời gian qua tìm cách cân bằng giữa duy trì sức ép trừng phạt với Nga và hạn chế biến động giá dầu. Cùng với các điều chỉnh liên quan đến Nga, Bộ trưởng Bessent cho biết Mỹ cũng đang cân nhắc nới lỏng lệnh trừng phạt đối với một số lô dầu Iran đang được vận chuyển trên biển.

Bản cập nhật được Bộ Tài chính Mỹ công bố vài ngày sau khi công ty theo dõi vận tải thương mại quốc tế Kpler ghi nhận ít nhất một tàu dầu Nga đang trên hành trình tới Cuba và có thể cập cảng vào cuối tháng này. Con tàu được xác định là Anatoly Kolodkin, chở khoảng 730.000 thùng dầu Urals, khai báo đi từ cảng Primorsk hướng đến cảng Matanzas.

Giới chức Nga và Cuba chưa bình luận về hành trình của tàu Anatoly Kolodkin. Một tàu khác mang tên Sea Horse, cũng được cho là mang dầu Nga, đang di chuyển ở khu vực Caribe nhưng không rõ điểm đến.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 17/3 khẳng định Nga cam kết giúp đỡ Cuba và hai bên duy trì liên lạc "cấp chuyên gia và chuyên viên" giữa cuộc khủng hoảng năng lượng ở quốc đảo.

"Tất nhiên chúng tôi sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ có thể, và những vấn đề đó đang được chúng tôi xử lý cùng đối tác Cuba", ông Peskov nói.

Tàu dầu Anatoly Kolodkin vào năm 2019. Ảnh: Marine Traffic

Cuba đang đối mặt tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng sau khi nguồn cung bị gián đoạn vì các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhắm vào nước này, cũng như áp lực chính trị và thương mại lên Venezuela và Mexico, những bên cung cấp dầu chủ yếu cho quốc đảo.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tuần trước cho biết nước này đã không nhận được lô dầu nào trong ba tháng qua, khoảng thời gian dài nhất trong vòng 12 năm qua. Nước này hồi đầu tuần cũng lần đầu tiên trong nhiều năm bị mất điện toàn quốc, được cho là liên quan tới tình trạng thiếu nhiên liệu.

Tập đoàn Điện lực Quốc gia Cuba (UNE) tối 17/3 thông báo đã khôi phục được lưới điện sau sự cố mất điện kéo dài 29 giờ trên toàn quốc.

Chủ tịch Diaz-Canel hôm 17/3 chỉ trích những lời đe dọa "gần như hàng ngày" của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào quốc đảo này. "Trong kịch bản tồi tệ nhất, Cuba chắc chắn một điều rằng bất kỳ thế lực gây hấn từ bên ngoài nào cũng sẽ vấp phải sự kháng cự không thể khuất phục", ông Diaz-Canel đăng trên mạng xã hội X.

Lãnh đạo Cuba trước đó nói rằng Cuba và Mỹ đã tiến hành đối thoại nhằm xác định các vấn đề song phương cần giải quyết. Quan chức chính quyền Tổng thống Trump tiết lộ Washington muốn Cuba mở cửa kinh tế trong quá trình đàm phán thỏa thuận song phương.

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Oscar Perez-Oliva Fraga hôm 17/3 tuyên bố "không có bất kỳ rào cản nào" đối với các doanh nghiệp Mỹ và các nhà đầu tư nước ngoài muốn đến Cuba.

Thanh Danh (Theo Guardian, AFP)