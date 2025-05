Mỹ không còn xe số sàn 5 cấp

Nissan ngừng cung cấp hộp số sàn trên mẫu sedan Versa giá rẻ, đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên.

Khi còn bán ra, Nissan Versa trang bị tiêu chuẩn với hộp số sàn 5 cấp, với mức giá khởi điểm 17.190 USD, và mời gọi khách hàng "trải nghiệm lái thú vị".

Mặc dù một chiếc xe công suất 122 mã lực không phải là định nghĩa của niềm vui đối với nhiều người, Versa S có ưu điểm là xe rẻ nhất tại Mỹ sau khi Mitsubishi Mirage ngừng sản xuất.

Tuy nhiên, nhu cầu về xe số sàn ngày càng giảm, ở Mỹ cũng như phần lớn thị trường trên thế giới. Thông tin về sự kết thúc của hộp số sàn được công bố bởi Automotive News.

Nissan Versa 2025 không còn phiên bản hộp số sàn 5 cấp. Ảnh: Nissan

Nhà sản xuất ôtô cho biết: "Chúng tôi đang tập trung vào các dòng Versa phổ biến nhất, mang lại hiệu quả kinh doanh và phù hợp với nhu cầu của khách hàng đối với loại sedan này".

Quyết định này không quá bất ngờ khi nhìn vào các con số. Chưa đến 5% số Versa bán tại Mỹ trong 2024 có hộp số sàn. Cụ thể, chỉ 2.129 xe bán ra.

Một đại lý nói rằng họ chỉ bán được 4 hoặc 5 chiếc có hộp số sàn vào năm ngoái. Các báo cáo trước đó cho rằng Versa xuất xưởng từ Mexico có thể bị ngừng sản xuất vào tháng 4, chỉ còn bản hộp số CVT.

Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào những người tiêu dùng có ngân sách hạn hẹp. Chiếc xe rẻ thứ hai của Nissan là Kicks Play giá 21.520 USD.

Nhưng trường hợp kinh doanh khó khăn đối với một sản phẩm ít thị phần trở nên phức tạp hơn do mức thuế 25% đối với ôtô nhập khẩu do chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng, ảnh hưởng đến Versa do xuất xứ từ Mexico. Mức thuế này sẽ khiến giá Versa tăng khoảng 4.500 USD.

Các nhà sản xuất ôtô có thể hấp thụ chi phí thuế quan đối với những chiếc xe đắt tiền hơn trong khi vẫn có lãi, nhưng biên lợi nhuận thường mỏng hơn đối với những chiếc xe giá rẻ khiến mức tăng như trên gây thiệt hại đáng kể. Trước đó, Nissan dự kiến rằng thuế có thể khiến nhà sản xuất ôtô này mất khoảng 3,1 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm sau.

Mỹ Anh