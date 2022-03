Mỹ kêu gọi trừng phạt Triều Tiên cứng rắn hơn

Mỹ gọi vụ thử tên lửa Hwasong-17 của Triều Tiên là "khiêu khích nguy hiểm", kêu gọi các thành viên LHQ trừng phạt cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng.

"Mỹ kêu gọi tất cả quốc gia thành viên thực thi toàn diện các nghị quyết đã ban hành của Hội đồng Bảo an", đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield phát biểu trong cuộc họp LHQ được triệu tập hôm 25/3, sau khi Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-17.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát vụ phóng tên lửa Hwasong-17 ngày 24/3. Ảnh: KCNA.

"Vì những hành động khiêu khích ngày càng nguy hiểm của Triều Tiên, Mỹ sẽ trình một nghị quyết lên Hội đồng Bảo an để cập nhật và tăng cường biện pháp trừng phạt đã được thông qua hồi tháng 12/2017", bà nói.

Khi đó, "hội đồng đã quyết định chúng ta sẽ hành động cứng rắn hơn trong trường hợp Triều Tiên thử ICBM", đại sứ Mỹ giải thích. "Đây chính xác là chuyện vừa xảy ra. Do đó, bây giờ là lúc hành động".

Nghị quyết trừng phạt Triều Tiên hồi tháng 12/2017 được Hội đồng Bảo an thông qua một tháng sau khi Bình Nhưỡng thử ICBM Hwasong-15, tên lửa được đánh giá là đủ mạnh để tấn công lục địa Mỹ. Theo đó, tất cả các nước thành viên LHQ bị cấm nhập khẩu bất kỳ mặt hàng xuất khẩu chính nào của Triều Tiên, như than, quặng sắt, hải sản hay hàng dệt may. Triều Tiên cũng bị cấm nhập khẩu quá 4 triệu thùng dầu thô cho mục đích dân sự mỗi năm.

Tháng 4/2018, Chủ tịch Kim Jong-un tuyên bố dừng thử hạt nhân và tên lửa đạo đạo tầm xa với lý do mục tiêu của ông đã đạt được và Triều Tiên đã trở thành một quốc gia hạt nhân đầy đủ.

Tuy nhiên, ông Kim đã đích thân giám sát vụ phóng Hwasong-17 hôm 24/3. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin vụ phóng nhằm đảm bảo đất nước sẵn sàng cho "cuộc đối đầu trường kỳ" với Mỹ.

Ông Kim Jong-un được ví như siêu sao trong video phóng ICBM Ông Kim Jong-un thị sát vụ phóng tên lửa Hwasong-17 hôm 24/3. Video: KCTV.

Tên lửa Hwasong-17 được phóng lên độ cao hơn 6.248 km, cao hơn nhiều so với các cuộc thử nghiệm trước đây. Nếu được phóng theo quỹ đạo tối ưu, giới phân tích cho rằng Hwasong-17 có thể tấn công lục địa Mỹ một cách dễ dàng.

Việc Triều Tiên nối lại thử ICBM làm dấy lên lo ngại về khả năng lãnh đạo Kim Jong-un sẽ quay về với lập trường cũ, khi ông liên tục đe dọa phóng tên lửa đạn đạo vào "vòng lửa" xung quanh đảo Guam, nơi có các căn cứ quân sự lớn của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương.

Nhóm G7 và Liên minh châu Âu (EU) hôm 25/3 lên án vụ phóng tên lửa Hwasong-17 của Triều Tiên, coi đây là hành động "vi phạm trắng trợn" nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời ông Kim Jong-un nói rằng Hwasong-17 sẽ "thực hiện sứ mệnh một cách đáng tin cậy là trở thành biện pháp răn đe chiến tranh hạt nhân mạnh mẽ". Ông "tự hào nhận xét rằng sự xuất hiện vũ khí chiến lược mới của Triều Tiên sẽ khiến cả thế giới một lần nữa nhận thức rõ ràng sức mạnh các lực lượng vũ trang chiến lược của chúng ta".

Hồng Hạnh (Theo AFP)