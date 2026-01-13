Mỹ kêu gọi công dân rời Iran 'ngay lập tức'

Giới chức Mỹ phát khuyến cáo an ninh, kêu gọi công dân ở Iran nên "rời đi ngay lập tức" giữa lúc biểu tình bạo lực leo thang.

"Các cuộc biểu tình đang leo thang ở khắp Iran. Những biện pháp an ninh được tăng cường, chính quyền địa phương cũng phong tỏa đường sá và chặn Internet", đại sứ quán ảo của Mỹ tại Iran cho biết trong khuyến cáo đi lại được công bố hôm 12/1.

Mỹ không có đại sứ quán ở Iran kể từ năm 1979. Đại sứ quán ảo được thiết lập để cung cấp thông tin và khuyến cáo cho công dân ở Iran, nhưng không được coi là cơ quan đại diện ngoại giao chính thức của Mỹ tại quốc gia này.

Giới chức Mỹ cho rằng công dân nên rời khỏi Iran "ngay lập tức" và chuẩn bị kế hoạch di chuyển mà không phụ thuộc vào sự giúp đỡ của chính phủ. "Nếu an toàn, hãy cân nhắc rời Iran bằng đường bộ đến Armenia hoặc Thổ Nhĩ Kỳ. Người mang hai quốc tịch Mỹ - Iran phải rời đi bằng hộ chiếu Iran", khuyến cáo có đoạn.

Đám đông biểu tình đốt lửa trên đường phố thủ đô Tehran, Iran, hôm 9/1. Ảnh: AFP

Đại sứ quán trực tuyến của Mỹ còn cảnh báo nguy cơ công dân bị thẩm vấn, bắt và giam giữ ở Iran. "Xuất trình hộ chiếu Mỹ hoặc thể hiện mối liên hệ với Mỹ có thể là lý do để chính quyền Iran giam giữ một người nào đó", cơ quan này cho hay.

Trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn duy trì cảnh báo đi lại ở cấp 4, mức cao nhất, kêu gọi công dân không nên đến Iran bởi "có nguy cơ bị bắt giam, thẩm vấn hoặc bị từ chối hỗ trợ lãnh sự".

Căng thẳng Washington - Tehran gần đây gia tăng, liên quan làn sóng biểu tình phản đối chính phủ tại hàng loạt thành phố ở Iran. Các cuộc biểu tình khởi phát từ ngày 28/12/2025, do tiểu thương bất mãn với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá.

Giới chức Iran cáo buộc "các đặc vụ khủng bố" Israel và Mỹ kích động biểu tình bạo lực, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ và nói rằng Tehran đang "đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề nội bộ". Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/1 cảnh báo Mỹ sẽ can thiệp nếu Iran dùng vũ lực với người biểu tình, dù loại trừ phương án đưa quân vào nước này.

Hai ngày sau, lãnh đạo Mỹ tuyên bố lãnh đạo Iran đã liên lạc với ông để đàm phán. Tuy nhiên, căng thẳng dường như chưa hạ nhiệt, khi ông Trump ngày 12/1 thông báo áp thuế 25% với mọi quốc gia giao thương với Iran.

Thanh Tâm (Theo Hill, Newsweek, AFP)